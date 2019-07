Salihli'de JES tepkisi

Cemil SEVAL/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, şirket tarafından belediyeden kiralanan araziye 2 yıl önce kurulan jeotermal enerji santrali (JES), yöre halkının tepkisine neden oluyor. Sağlığa, doğaya ve tarıma zarar verdiğini belirttikleri JES'in bir an önce kaldırılmasını isteyen bölge sakinleri, arazinin en azından 3 yıllık sözleşme bittikten sonra tekrar kiraya verilmemesini istedi.

Salihli Belediye Başkanlığı'nca Barış Mahallesi'ndeki 6 dönüm arazi, JES kurulmak üzere 2 yıl önce ihaleyle şirkete, senelik 16 bin lira bedelle 3 yıllığına kiraya verildi. Mahalle sakinleri, JES'in kurulduğu alanın imar planında park ve çocuk oyun alanı olarak geçtiğini öne sürüp, buranın bir an önce faaliyetinin durdurulması gerektiğini savundu. Mahalleli, sağlığa, çevreye ve tarıma zararlarına dikkat çektiği JES'i yaşam alanlarında istemediğini belirten dilekçeleri Salihli Kaymakamlığı, Manisa Valiliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderdi. JES'in yapıldığı alanın yanında 3 okulun ve bu okulların yurdu ile spor salonlarının bulunduğuna dikkat çeken mahalle sakinleri, halen faaliyette olmasına tepki gösterdi.

'DAVALARI AÇTIK, SONUÇLARI BEKLİYORUZ'

JES sonrası tarım alanlarının da zarar gördüğünü savunan mahalle sakini Hakkı Uysal, "Biz ilk başlarda jeotermal enerjinin faydalı olduğunu düşünüyorduk ama incelemeye başladıkça Aydın'da, Alaşehir'de, Denizli'de jeotermal santraller nedeniyle yaşananları gördükçe faydasından çok zararı olduğunu anladık. Türkiye'de bu denetimlerinin yetersiz olduğunun farkına vardık. Mahalle sakinleri olarak gerekli yerlere başvurup davalarımızı açtık. Sonuçlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Arazinin jeotermal şirketine tekrar kiralanmaması için mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Uysal, "Bu JES kapatılsın. Biz temiz bir hava istiyoruz. İçme sularımız kirlenmesin, istiyoruz. Rahat huzurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz" dedi.

'JES'İN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Barış Mahallesi'nin muhtarı Saadettin Ekşi de jeotermal alanda kuyuların açılmasıyla tarımın doğasının bozulduğuna dikkat çekerek, "Arseniğin, asitin, buharın yayılması sonucu üzümlerimiz, meyvelerimiz, bahçelerde üretilen her şey bozulmaya başladı. Buna engel olmak için yasal bir süreç başlatıldı ama kanunları umursayan da yok. İmar Yasası çok açık. Park oyun alanı amacı dışında kullanılamaz. Başka yere kiraya versen de kullanılamaz. Çocuklarımızın iyi bir hava alabilmesi için çocuklarımızın daha sağlıklı yiyecekleri yiyebilmeleri için çocuklarımıza daha güzel bir hava sahası bırakmak için JES'in buradan kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI