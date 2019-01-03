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Salihli'de JES'e çadırlı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 17:57 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıbektaşlı Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından yapımına başlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) nedeniyle, mahalleli şirketin yolu üzerine çadır kurdu.

Salihli'de JES'e çadırlı protesto

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıbektaşlı Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından yapımına başlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) nedeniyle, mahalleli şirketin yolu üzerine çadır kurdu. Yoldan geçişi çadırla engelleyen mahalle sakinleri, şirket gidinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.
Hacıbektaşlı Mahallesi halkı JES’lerin sağlığa, çevreye ve tarıma yaptığı zararlara dikkat çeken ve yaşam alanlarında JES istemediklerini belirten dilekçeleri Salihli Kaymakamlığı, Manisa Valiliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdi. JES yapılmak istenen alanın yanında üç okulun olduğunu, okulların yurdu ve spor salonu bulunduğunu belirten mahalleli, bir de yeni ilkokul projesi olduğunu dile getirdi. Mahalleliye Salihli Çevre Derneği üyelerinin yanı sıra Çukuroba ve Yenipazar mahalle sakinleri de destek verdi. Hazırladıkları pankartlarla da JES'e tepki gösteren mahalleli, inşaat durana kadar eyleme devam etme kararı aldı. Mahalleli adına açıklama yapan Eşe Kozak, JES sonrası çevresinin bozulduğunu öne sürerek şöyle dedi:
"Bizler yerin 2 bin 500 metre altından çıkan zehirli, akışkan buhar ile zehirlenmek istemiyoruz. Daha şimdiden gözlerimizin önünde doğayı nasıl tahrip ettiklerini, dağı nasıl yok ettiklerini gördük. Bu santrallerin ömrü 30- 40 yıl. 30- 40 yıl sonra enerji firmaları gittiğinde, ovalarımız verimsizleşmiş, insanlarımız kanserle cebelleşecek; içme ve sulama sularımız kalmayacak. Bu ovalardaki binlerce çiftçi işçi işsiz ve çaresiz kalacaktır. Bizler, mahallemize kuyu açılmasını ve jeotermal santral kurulmasını istemiyoruz."
Mahalle sakinlerinden Hacer Ekim ise, "Doğamızı, çevremizi, yeşilliğimizi korumak istiyoruz. Biz çoluğumuzu, çocuğumuzu, yeşilliğimizi kaybetmek istemiyoruz" derken, Mukaddes Ergün ise "Biz kesinlikle JES istemiyoruz. Gece- gündüz, sonuna kadar burada bekleyeceğiz" dedi.

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Salihli'de JES'e çadırlı protestoSalihli'de JES'e çadırlı protestoSalihli'de JES'e çadırlı protestoSalihli'de JES'e çadırlı protesto

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