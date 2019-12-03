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Salihli'de kaçak kazıya suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:24 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 1'inci derece SİT alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı.

Salihli'de kaçak kazıya suçüstü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 1'inci derece SİT alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri, geçen pazar günü, Pazarköy Mahallesi'ndeki 1'inci derece arkeolojik SİT alanında bulunan Bintepeler mevkisinde kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Hemen harekete geçerek, bölgeye giden jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan İ.T. (35), O.T. (37), R.P. (49) ve Y.F.'yi(43) suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan kazı malzemeleri ile ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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Salihli'de kaçak kazıya suçüstü

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