Salihli'de kırmızı biber hasadı başladı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaklaşık 7 bin dekar alanda ekimi yapılan kırmızı biberde üreticiler hasada başladı.

Salihli'de ağırlıklı olarak Kemer, Poyraz ve Poyrazdamları mahallelerinde, tütüne alternatif olarak kırmızı biber yetiştiriliyor. Yaklaşık 7 bin dekar alanda ekimi yapılan salçalık kırmızı biberlerin hasadına başlandı. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, hasat yapan üreticileri tarlada ziyaret edip, hayırlı bir sezon diledi.

Kırmızı biberin bölgenin gözde ürünleri arasında yer aldığını belirten Yalvaç, "Salçalık kırmızı biber üreticileri, dekar başına ortalama 3-5 ton arasında verim elde ediyor. Elde edilen ürünleri ise sözleşmeli olarak fabrikalara satıyor" dedi. Yalvaç, Salihli ve yöresinde yetişen kırmızı biberin, kalitesi ve aromasıyla ön plana çıktığını kaydetti.

Kırmızı biberin vatandaşlar tarafından sadece salçalık olarak değil, aynı zamanda tarhanalık ve közlemelik olarak da tüketildiğine dikkati çeken Yalvaç, "Bölgemizde yetişen kırmızı biber, dayanıklı, iri, güzel ve etli olmasıyla da tercih ediliyor. Önümüzdeki yıllarda Salihli olarak kırmızı biber üretiminde daha iddialı olacağımızı düşünüyorum" dedi.