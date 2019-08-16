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Salihli'de 'kısır düğünü' geleneği sürdürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 13:39 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Emirhacılı Mahallesi'nde, yaklaşık 10 yıldır gerçekleştirilen 'kısır düğünü' etkinliğinde yöre kadınları, senenin yorgunluğunu eğlenerek, attı.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Emirhacılı Mahallesi'nde, yaklaşık 10 yıldır gerçekleştirilen 'kısır düğünü' etkinliğinde yöre kadınları, senenin yorgunluğunu eğlenerek, attı. Emirhacılı Mahallesi'nde 10 yıldır gerçekleştirilen, gerçek gelin ve damadın bulunmadığı düğün, renkli görüntüleriyle dikkat çekiyor. Yöre kadınlarının yılda 1 kez düzenleyerek stres attığı, 'kısır düğünü' adı verilen etkinliğe, çevre mahallelerden de çok sayıda kişi katılıyor. Emirhacılı meydanında düzenlenen eğlencede temsili olarak gelinin yanı sıra kadın damat oluyor. Damat ve gelin için sepetli motosikletten gelin arabası yapılıyor. Doğaçlama eğlencede erkek tarafı, düğün alanına davul zurna eşliğinde kına getirirken, geline de kına yakılarak, takı törenine geçiliyor. Düğünde ise yöre sakinleri, doyasıya eğleniyor. 'HEM EĞLENİYORUZ HEM DE EĞLENDİRİYORUZ' Emirhacılı Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Yüksel, "Mahallemiz sosyal faaliyetler açısından oldukça aktif bir mahalle. Mahallemizde yılladır süregelen konserler, deve güreşlerinden sonra uzun bir zamandır da kısır düğünü düzenleniyor. Mahallemizde yaşayan kadınlar tarafından organize edilen bu etkinliğin ünü artık Salihli'de de biliniyor. Etkinliğimize Salihli'den ve birçok mahalleden de katılım oldu" dedi. Etkinliği organize edenlerden Sevgi Odabaş ise "Mahallemiz her yönüyle çok gelişmiş bir mahalle. 'Kısır düğünü' adını verdiğimiz eğlencemizi çok uzun bir süredir devam ettiriyoruz. Amacımız, bu etkinliğin bizlerden sonra da devam ettirilmesi. Tamamen doğaçlama gelişen bu etkinlikte sadece gerçek anlamda gelin ve damat eksik. Geri kalan her şey, bir düğünde olması gerektiği gibi. Kına yakıyoruz, çerez dağıtıyoruz, takı merasimi gerçekleştiriyoruz. Davul zurna eşliğinde halay çekiyoruz. Emirhacılı Mahallesi kadınları çok çalışkandırlar. Dolayısıyla yılda bir kez de olsa bu eğlenceyi düzenleyip, stres atıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de eğlendiriyoruz" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Emine Süral da "Mahallemizde böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok mutluyuz. Emirhacılı Mahallesi sakinlerince düzenlenen bu etkinlik, yoğun ilgi görüyor. Gerçek düğünden farksız. Oynuyoruz, gülüyoruz ve eğleniyoruz" dedi. Mahalleliden Ayten Yaşar ise "Mahalle sakinleri olarak sürdürdüğümüz bu gelenek gerçekten çok güzel. Mahallemizin kadınları olarak gerçekten çok güzel bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Emirhacılı'nın tüm kadınlarına bu organizasyona katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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