Salihli'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı 

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekiplerince 3 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli türlerde toplam 120 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki 3 evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçti. Ekipler, adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda damacanalar içinde toplam 100 litre sahte rakı ve 20 litre sahte viski ele geçirildi. Ev sahipleri B.K. (51), M.C. (59) ve O.U. (49) gözaltına alındı. 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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