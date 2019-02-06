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Salihli’de uyuz sıkıntısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.02.2019 17:49 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar kaşınma şikayetiyle gittikleri aile hekimliği merkezinde uyuz hastalığına yakalandıklarını öğrendi.

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar kaşınma şikayetiyle gittikleri aile hekimliği merkezinde uyuz hastalığına yakalandıklarını öğrendi. Bulaşıcı uyuz hastalığına yakalanan vatandaşlar bu hastalıktan bir an önce kurtulmak isterken, hastalığın tedavisinde kullanılan en önemli iki ilacın ilçedeki eczanelerde bulunmaması sıkıntıya sebep oldu.
Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi’nde uzun süredir devam eden bir uyuz salgının yer aldığını ifade eden Yıldır Kartal, "Bu süre içerisinde 20 defa doktora çıktım. İlk çıktığım Cildiye doktoru bir tanı koyamazken, ikinci çıktığım Cildiye doktoru uyuz tanısı koydu. Dertlerimize çare bulunmasını istiyoruz, uyuzla yaşamak istemiyoruz. Sağlık Bakanlığından çare bekliyoruz" dedi.
Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin bilgilendirme için mahalleye geldiğine vurgu yapan Kartal, “Bize uyuz salgını geçiyor, geçti denilmekte, fakat hastalığın geçtiği falan yok. Buna bir an önce çare bulunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Sağlık Ocağındaki doktora çıktığını belirten mahalle sakinlerinden Necdet Peker ise "Doktor bana ilaç yazdı. Ancak Salihli’deki 50 eczaneyi gezdim, ilacı bulamadım"diye konuştu.
Vatandaşların uyuz konusunda çok bilgisiz olduğunu dile getiren Yılmaz Ersoy, "Vatandaşımız sağlık kuruluşuna gitmekten, kendisine bir şey olacağını ya da bunu başkalarının duyacağından korkuyor. Çoğu kişide kaşınma ve uyuz olayı var ama bu konuda çok bilgisizler. Bu konuda bilgilendirme çok az. Gerekli yerlerden yardım istiyoruz" diyerek, şu an Durasıllı Mahallesi’nin yüzde 30’unda kaşıntı olduğunu sözlerine ekledi.
Durasıllı Mahallesindeki Eczacı Rıza Ekinci ise "Mahallemizde bir uyuz sıkıntısı vardı ama bu son 2-3 aydır çoğaldı. Çok fazla sıkıntı yaşamıyorduk. Bu hastalığın tedavisi için 2 ilaç var. Şu an bu ilacın birisini buluyoruz ama diğerini bulmakta zorlanıyoruz. Vatandaşın bu hastalıktan kurtulması için bu 2 ilacı mutlaka kullanması gerekiyor” dedi.

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