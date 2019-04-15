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Salihli’de yarım saatlik yağmur hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 18:28 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaklaşık yarım saat süren dolu ve sağanak yağış sonucu cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.Salihli’de öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ve dolu sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaklaşık yarım saat süren dolu ve sağanak yağış sonucu cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Salihli’de öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ve dolu sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Adeta göle dönen cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Gaziler Mahallesi ise yağıştan en çok etkilenen mahalle oldu. Mahallenin bazı sokaklarında vatandaşlar evlerinden çıkamadı. Yağışın ardından MASKİ ekipleri tıkanan mazgalları açarak biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

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