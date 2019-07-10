Salihli'de zincirleme kaza: 6 ölü, 20 yaralı (4)

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yolcu otobüsü, panelvan minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri tespit edildi. Ölenlerin panelvan sürücüsü Ahmet Yuca ile araçta bulunan Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Rahim Aydın ve Şeref Öktem olduğu belirlendi.

Bu arada kaza nedeniyle kapanan Salihli-Demirci yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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