Salihli'de zincirleme kaza: 6 ölü, 22 yaralı (4)

SÜRÜCÜLERİN KİMLİĞİ DE BELLİ OLDU

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yolcu otobüsü, panelvan minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının 22'ye yükseldiği kazada, sürücülerin kimlikleri de belirlendi. Yolcu otobüsü şoförünün Ahmet Gök, panelvan minibüsün sürücüsünün Ahmet Yuca, otomobilin sürücüsünün ise Yunus Emre Kalya olduğu tespit edildi.

Otomobil sürücü Yunus Emre Kalya'yla birlikte toplam 22 kişinin yaralandığı kazanın ardından Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Emniyet Müdürü Sayım Başaran ile Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı.

MANİSA VALİSİ, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Bu arada Manisa Valisi Ahmet Deniz, Salihli Devlet Hastanesi'ne giderek yaralıları ziyaret etti. Kazayla ilgili açıklama yapan Vali Deniz, "Kaza nedeniyle ne yazık ki 6 vatandaşımızı kaybettik. 22 yaralımız mevcut. Yaralılarımızın bir çoğu ayakta tedavi edildi. Bazıları da taburcu ediliyor. Şu anda yaralı vatandaşlarımızın içinden durumu ağır olan yok. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaza nedeniyle Demirci-Salihli yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalırken, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.