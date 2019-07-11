HABER

Salihli'deki kazada ölen 6 kişi toprağa verildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 19:10 | Son Güncelleme

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ DE DEFNEDİLDİ Manisa'nın Salihli ilçesinde, yolcu otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 inşaat işçisiyle yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Ahmet Yuca (50) için Hacıbektaşlı Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılındı.

Salihli'deki kazada ölen 6 kişi toprağa verildi (2)

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ DE DEFNEDİLDİ
Manisa'nın Salihli ilçesinde, yolcu otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 inşaat işçisiyle yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Ahmet Yuca (50) için Hacıbektaşlı Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılındı. Cenazeye, evli ve 5 çocuk babası Yuca'nın ailesi ile yakınları katıldı. Ahmet Yuca'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Hacıbektaşlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kazada ölen inşaat işçileri Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Rahim Aydın ve Şeref Öktem de öğle vakti toprağa verilmişti.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu
Ömer Halisdemir’in mezarına kadar pedal çevireceklerÖmer Halisdemir’in mezarına kadar pedal çevirecekler
Haliç Metro Köprüsü'nden atlayan kızı arkasından atlayan genç kurtardıHaliç Metro Köprüsü'nden atlayan kızı arkasından atlayan genç kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu ile Tevfik Göksu arasında borçlanma tartışması!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Son dakika: Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu! AK Parti, CHP ve HDP'den birer isim

RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu!

Antalya'da tur midibüsü devrildi! Çok sayıda Rus turist yaralı

Tur midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.