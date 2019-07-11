Salihli'deki kazada ölen 6 kişi toprağa verildi (2)

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ DE DEFNEDİLDİ

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yolcu otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 inşaat işçisiyle yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Ahmet Yuca (50) için Hacıbektaşlı Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılındı. Cenazeye, evli ve 5 çocuk babası Yuca'nın ailesi ile yakınları katıldı. Ahmet Yuca'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Hacıbektaşlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada ölen inşaat işçileri Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Rahim Aydın ve Şeref Öktem de öğle vakti toprağa verilmişti.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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