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Salihlili 3 bedensel engelli arkadaşa, 'Devlet Sanatçısı' unvanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 14:32 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bedensel engelli 3 arkadaşa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları alanında 'Devlet Sanatçısı' unvanı verildi.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde bedensel engelli 3 arkadaşa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları alanında 'Devlet Sanatçısı' unvanı verildi.

Salihli'de 7 yıldır, belediye desteğiyle açılan atölyede geleneksel Türk motiflerini, deri üzerine işleyerek dikkat çeken eserlere imza atan bedensel engelli Aysel Caferoğlu, Selami Tatlıcı ve Aysel Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 'Geleneksel El Sanatları' kategorisinde Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

Salihli Belediyesi deri atölyesinde diğer engelli arkadaşlarıyla birlikte üretim yapan Selami Tatlıcı, "Biz deri sevdalısı 3 arkadaş, yıllar önce bir araya gelip, gönül verdiğimiz el sanatları işine başladık. Kendimizi geliştirerek, el sanatlarında Türkiye'de önemli bir noktaya geldik. Ve bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu unvanla da ispatlamış bulunuyoruz. Bundan sonraki amacımız hem yurt içinde hem yurt dışında Türk deri el sanatlarını çok farklı noktalara getirmek" dedi.

Aysel Caferoğlu ise "Atölyemizde genelde deri üzerine her şeyi yapabiliriz. Kendimize ait tasarımlarla çanta, kemer, cüzdan, aksesuarlar yapabiliyoruz. Desenlerimizi, modellerimizi kendimiz buluyoruz. Yurt dışından da sipariş alabiliyoruz. Yaptığımız ürünler çok beğeniliyor. Çok beğenilince bu bizi daha da teşvik ediyor. Çevremizden Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurmamız için bize bir çok kez telkinde bulundular. Aradan geçen uzun bir süre sonra biz de bu telkinler üzerine bakanlığa başvurduk ve bize bu unvanı verdiler. Gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Her türlü aksesuar üzerine doğa resimleri, Türk motifleri uygulamayı seviyoruz. Bu da bize bir artı kazandırıyor ve dikkat çekiyor" dedi.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, "Hepimizin birer engelli adayı olarak yaşadığımız dünyada her şeyden önce kafalardaki engelleri kaldırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da bu 3 arkadaşımızı ayrıca kutlamamamız gerekiyor. Çünkü bedensel engellerini bir kenara bırakarak, aynı zamanda kafalarındaki engelleri de yıkarak bugün büyük bir başarıya imza attılar. Geleneksel el sanatları alanında 3 engelli arkadaşımızın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından böyle bir unvanla onurlandırılmaları bir ilk olması açısından da bizim için çok önemli" dedi.

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