Salihlili çiftçiler damlama sulama sistemi istiyor

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)DÜNYACA ünlü Salihli kirazı ve Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm başta olmak üzere pamuk ve domates üretiminde önemli bir yere sahip olan Salihli Ovası'nda çiftçiler, eski yöntem sulama sisteminin yerine modern sulama sistemi istiyor. Çiftçiler, yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Salihli'de çiftçiler, tarlalarını salma sulama yöntemi yerine damlama sulama ile sulamak istiyor. Modern yöntemler sayesinde üründe verimin artacağına dikkat çeken çiftçiler, böylelikle su israfının önüne geçileceği görüşünde. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, şunları söyledi:

"Su bir ömür, bir can ve hayattır. Tarlalarımızı salma sulama yöntemi yerine kapalı sistem sulama yöntemi ile sulamış olsak hem ürüne hem de toprağa zarar vermeden, ürün ve toprağın geleceği açısından çok önemli kazanımlar elde edebiliriz. Modern sistemlerle birlikte çiftçimizin hem daha iyi ürün alacağından hem de suyumuzu daha iyi koruyacağımızdan eminiz. Salihli Ovası'nda, mayıs ayında su salınan kanallarımız ağustos sonuna kadar aralıksız akardı. Şu an kanallara barajlardaki suyun azlığından dolayı 56 gün ancak su salınabiliyor. Suyun değerini ve kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ürünlerimizi damlama sulama ile sulamak istiyoruz ama maalesef bu sistem çok pahalı oldu. Geçen yıllara göre fiyatlar çok daha yüksek. Çiftçimizin imkanı olmadığı için ürünlerini vahşi sulama ile suluyor. Ziraat Odası olarak DSİ, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Salih Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile bakanlığımızdan özellikle damlama sulama ve kapalı sisteme geçecek üreticilerimize destek vermelerini istiyoruz."