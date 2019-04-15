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Salihli'yi sağanak yağmur ve dolu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 18:54 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaklaşık 30 dakika boyunca etkili olan dolu ve sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Salihli'yi sağanak yağmur ve dolu vurdu

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaklaşık 30 dakika boyunca etkili olan dolu ve sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler ile yayalar, zor anlar yaşadı.
Salihli'de öğle saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur ile dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika boyunca süren yağış sonrası, kentteki bazı ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı. Göle dönen cadde ve sokaklarda ise sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Gaziler Mahallesi, yoğun yağıştan en çok etkilenen yerleşim alanı oldu. Mahallenin bazı sokaklarında vatandaşlar, evlerinden çıkamadı. Yağışın ardından Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak biriken suları tahliye etti. Yağmurdan sonra aradan geçen zaman ve ekiplerin çalışmasıyla sular çekildi, kentte hayat normale döndü.

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Salihli'yi sağanak yağmur ve dolu vurduSalihli'yi sağanak yağmur ve dolu vurduSalihli'yi sağanak yağmur ve dolu vurduSalihli'yi sağanak yağmur ve dolu vurdu

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