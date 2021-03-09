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Salim Arda Ermut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne atandı

09.03.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Salim Arda Ermut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne atandı

Zafer Sönmez'in yerine Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürü Salim Arda Ermut atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karar göre Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez görevinden alındı.

Sönmez’in ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürütlen Salim Arda Ermut, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlüğüne getirildi. Başbakanlık bünyesinde kariyerine başlayan Salim Arda Ermut, Yatırım Ofisindeki görevini de Ahmet Burak Dağlıoğlu'na bıraktı

SALİM ARDA ERMUT KİMDİR?

1980’de Karaman’da doğup büyüyen Salim Arda Ermut, üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde bitirdikten sonra 2005’te İstanbul'da Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevine atandı.

Kariyerini Başbakanlık bünyesinde kurulan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nda sürdüren Salim Arda Ermut, 2007’de burada Uzman Yardımcısı olarak çalışırken, kurum içinde tüm ara pozisyonlarda görev almasının arkasından ilk başta Daire Başkanlığı görevine, 2015’te de Başkanlığa atandı.

Salim Arda Ermut kimdir, kaç yaşında ve nereli?? Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne atandıı

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçiş döneminde Yatırım Ofisinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde konumlandırılması çalışmalarını sürdüren Salim Arda Ermut, 2018’de Ofis Başkanlığına getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini Şubat 2020’de yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu'na bırakan Salim Arda Ermut, Eylül 2018’den beri Türkiye Devlet Varlık Fonu’nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam etmiş ve bu görevinden 2020’de ayrılmıştı.

Haziran 2019 tarihinde Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Salim Arda Ermut, THY İcra Kurulu’nda da 3 üyeden biri olarak görev yapıyor.

İyi seviyede İngilizce bilen Salim Arda Ermut, evli ve iki çocuk babası.

VARLIK FONUNA ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez görevinden alınarak, yerine Salim Arda Ermut atandı.

Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevine atanan Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürütüyordu.

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