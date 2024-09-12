'Salim Güran ifademi değiştirtti' Bu sözler Narin Güran'ın kuzenine ait! 'Organize kötülüğün belgesi' de ortaya çıktı...

Narin'in katledilmesiyle ilgili Güran ailesi sessizliğini müthiş bir ısrarla devam ettiriyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği ve küçük Narin'in faillerinin bulunmasını istediği olayda soruşturma devam ediyor. Gazeteci Ferit Demir, Narin'in amcasının kızı Birsen Güran'ın savcılığa verdiği ifadeye erişti. Çarpıcı ifadelerin yer aldığı metinde amca Salim Güran'ın Birsen Güran'a ifadesini değiştirttiği de yazıyor. İşte olayla ilgili detaylar!

"NARİN SİZE NE YAPTI Kİ ONA BU ORGANİZE KÖTÜLÜĞÜ YAPTINIZ?"

Ferit Demir'in eriştiği Birsen Güran'ın savcılık ifadesinde Güran'ın şu sözleri yer alıyor:

"Ben her ne kadar Narin'in geldiği saati 17.40 olarak söylemişsem de daha sonradan düşününce aslında Narin'in saat 14.00 sıralarında geldiğini anladım. Narin olay günü sadece bir kere ikametimize geldi. Ben ve annem olayları birbirimize yanlış aktardık. Dolayısıyla iletişim kopukluğu oldu. Aslında Narin olay günü iki kere değil sadece bir kere ikametimize geldi.

Ancak şu hususu da belirtmek isterim ki gününü tam hatırlayamamakla birlikte Narin'in kaybolduğu gün veya ertesi gün ben ve kardeşim Melike aramızda bu konuyu konuşurken Salim Güran'ın bu olaya şahit olması üzerine bize saat 17.40 sıralarında Narin'i gördüğümüzü söylememiz gerektiğini bize söyledi.

"NEVZAT BAHTİYAR'IN BEYANI YALANDIR"

Nevzat Bahtiyar'ın annem Maşallah Güran ile Salim Güran arasında ilişki olduğuna dair beyanı yalandır. Yine Salim Güran'ın Yüksel Güran ile ilişkisinin olduğuna dair de bir bilgim yoktur."

JANDARMA İFADESİ FARKLIYDI

Birsen Güran'ın jandarmaya verdiği ilk ifadede Narin Güran'ın 14.00'te geldiği biliniyordu.

Birsen Güran'ın savcılığa verdiği ifadede ise Narin Güran'ın ikametlerine 17.40'ta geldiğini belirttiği öğrenildi.

Savcılığa verilen ifadede bu saat değişikliğini yapmasını Salim Güran söylemiş.