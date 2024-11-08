Salim Güran ile telefon konuşması çıkmıştı! 15 yaşındaki tutuklu tanık olmak istemedi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasının ikinci gününde tanıklar dinleniyor.

İLK OLARAK AĞABEY BARAN GÜRAN DİNLENDİ

İlk olarak Narin'in ağabeyi Baran Güran tanık olarak dinlendi ve sonrasında herkes sırayla hakim karşısına çıktı.

SALİM GÜRAN'LA KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Mahkemede dikkat çeken bir olay da yaşandı. Davayı yerinde takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, Salim Güran ile telefon konuşmaları ortaya çıkan Ramazan Aksoy'un mahkeme salonuna getirildiğini söyledi.

TANIKLIK YAPMAK İSTEMEDİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme başkanı Aksoy'a tanık olup olmak istemediğini sordu. Aksoy ile başkana tanık olmak istemediğini aktardı. Bunun üzerine mahkeme başkanı Aksoy'un cezaevine geri götürülmesini istedi.

Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren ise CMK'nın hangi maddesine göre tanık olmamasının dosyaya eklenmesini istedi. Mahkeme başkanı da bu isteğe "Tamam teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.