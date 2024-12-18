Salim Güran'ın telefonunda bulundu! Narin'in öldürüldüğü cinayet saatindeki sır perdesi kalkıyor: "Çok büyük katkı sunacak"

Narin'in daha 8 yaşındayken yaşamdan vahşice koparılmasında parmağı olanların cezalandırılması için yargı süreci devam ediyor. Nari'in muhtarlıktan uzaklaştırılan amcası Salim Güran, cinayet saati olan 15.00-16.00 aralığında evde olduğunu öne sürüyordu. Ancak gerçeği telefonunda bulunan uygulama ortaya çıkaracak.

TELEFONUNDA 'ADIMSAYAR' UYGULAMASI BULUNDU

Soruşturma sürecinde Salim Güran'ın cep telefonuna el konmuştu. Güran'ın avukatı Onur Akdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla telefonda 'adımsayar' uygulaması bulunduğundan neredeyse emin olduklarını duyurdu.

BAZ RAPORUYLA İFADESİ ÇELİŞİYOR

Salim Güran, 21 Ağustos'ta Narin'in öldürüldüğü saat olan 15.00-16.00 aralığında evde olduğunu söyledi. Ancak baz raporuna yansıyan iddiaya göre Güran kendi eviyle baba Arif Güran'ın evi arasında sürekli bir hareket halindeydi.

"İDDİA EDİLDİĞİ GİBİYSE ATTIĞI ADIM SAYISI BELİRGİN OLUR"

Bu bilgilerden yola çıkarak avukat Akdağ, "Eğer evdeyse attığı adım çok sınırlı. Yok eğer iddia edildiği gibi Arif'in evi, ahırı, müştemilatı arasında geziniyorsa burada da attığı adım sayısı belirgin olur" dedi.

"OLAYIN AYDINLATILMASINA ÇOK BÜYÜK KATKI SUNACAK"

Bir aksilik olmazsa adımsayar uygulamasındaki verilerin cinayetin aydınlatılmasına "çok büyük katkı" sunacağını belirten Akdağ, telefonun incelenmek üzere adli emanetten mahkemeye sunulduğunu bildirdi.