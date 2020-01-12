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  4. Salıncak oturağına sıkışan çocuk için seferber oldular

Salıncak oturağına sıkışan çocuk için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 08:58 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde çocuk parkında oyun oynarken bindiği salıncağın oturağına sıkışan küçük çocuğun imdadına, AKS ekipleri yetişti.Olay, cumartesi günü Şirinyer Tren İstasyonu yakınlarında bulunan bir çocuk parkında meydana geldi.

Salıncak oturağına sıkışan çocuk için seferber oldular

İzmir’in Buca ilçesinde çocuk parkında oyun oynarken bindiği salıncağın oturağına sıkışan küçük çocuğun imdadına, AKS ekipleri yetişti.
Olay, cumartesi günü Şirinyer Tren İstasyonu yakınlarında bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, parkta oyun oynayan ve kimliği öğrenilemeyen küçük çocuk, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı binmiş olduğu salıncağın oturağına sıkıştı. Küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtaramayan aile, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri ile AKS ekipleri sevk edildi. Parka gelen AKS ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde küçük çocuk sıkıştığı yerden kurtarılarak, sağlık ekiplerine sevk edildi.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Salıncak oturağına sıkışan çocuk için seferber oldular

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