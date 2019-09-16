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Salıncaklar kaldırılmıştı! 'Dünyaya mesaj vermek istedik' dediler ve...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:26 | Son Güncelleme

Rize’de 1 Eylül itibariyle salıncaklardan temizlenen Ayder Yaylası bu kez halkın da katılımı ile çöplerden temizlendi.

Salıncaklar kaldırılmıştı! 'Dünyaya mesaj vermek istedik' dediler ve...

Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’ne bağlı Ayder Yaylası’nda Dünya Çöp Toplama Günü etkinlikleri kapsamında çöp toplandı.

"DÜNYAYA MESAJ VERMEK İSTEDİK"

Vatandaşlar ve protokolün el ele vererek gerçekleştirdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikten önce bir açıklama yapan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu "Temiz çevre, temiz toplum ve geleceğimiz için Ayder bölgesinde memleketimiz için, bu cennet vatanımızda çöpün toplanması için değil atılmaması için böyle bir etkinlik yaptık. Bugünün münasebetiyle dünyaya mesaj vermek istedik" dedi.

Daha sonra eldivenlerini giyen Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Kaymakam Soner Divli, protokol üyeri ve vatandaşlar yayla boyunca çöp topladı. (İHA)

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Ayder Yaylası Rize Ayder Yaylası temizlik

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