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Salıncakta boynuna ip dolanarak ölen küçük Melek’in cenazesi ailesine teslim edildi

10.03.2021 12:39 | Son Güncelleme:
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Antalya’da salıncakta sallandığı sırada boynuna ip dolanması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki kızın cenazesi yakınları tarafından adli tıptan alındı.

Antalya’da salıncakta sallandığı sırada boynuna ip dolanması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki kızın cenazesi yakınları tarafından adli tıptan alındı. Talihsiz çocuğun ilk belirlemelere göre salıncakta sallanırken unutulan başka bir ipin boğazına dolandığı tespit edildi.
Olay, dün Antalya’nın Serik ilçesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşağıoba Mahallesi’nde ailesi serada çalışan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Melek El Ubeyd, bahçede kurulu salıncakta sallanırken bir anda ip boynuna dolandı. Durumu fark eden ailesi, kendi imkanlarıyla küçük kızı Serik Devlet Hastanesine getirdi. Küçük kız burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Küçük Melek’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bugün Melek El Ubeyd’in cenazesini almaya ise babası Cemal Nasir El Ubeyt ve yakınları geldi. Son derece üzgün olduğu görülen acılı baba, çocuğunun cansız bedenini cenaze aracına taşırken yakınları tarafından teskin edildi. Minik Melek’in cenazesi Serik ilçesinde defnedildi.
Öte yandan, talihsiz çocuğun salıncakta sallandığı sırada boğazına daha önceden unutulmuş bir başka ipin dolandığı tespit edildi. Şüpheli bulunan küçük kızın ölümüyle ilgili savcılığın başlattığı soruşturma devam ediyor.

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