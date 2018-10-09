Salıncaktan düşen Özkan, yaşama tutunamadı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Zara ilçesinde salıncaktan düşerek yaralanan Özkan Kavak (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 25 Eylül'de Zara ilçesinde meydana geldi. Askere gitmeye hazırlanan, Fadime-Hasan Hüseyin Özkan çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü Özkan Kavak, kardeşi ve arkadaşları ile ilçedeki Kızılırmak Parkı'na gitti. Arkadaşları ile parkta eğlence amaçlı büyükler için tasarlanmış salıncağa bindi. Bu sırada ayağının kaymasıyla dengesini kaybeden Kavak, salıncakla zincir arasındaki boşluğa düşerek sıkıştı. Salıncağın oturma demiri de Kavak'ın kafasına çarptı. Kavak'ın yerde acı içinde kaldığını gören kardeşi Mevdet Kavak ve arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde iki bacağında kırık tespit edilen Kavak, ambulansla Zara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Kavak daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin ortopedi servisine yatırılan gencin durumu ertesi gün ağırlaşınca, yoğun bakım ünitesine alındı. Kavak, 12 gün kaldığı yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 7 Ekim'de yaşamını yitirdi. Bekar olan Kavak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Pazarcık köyünde toprağa verildi.
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