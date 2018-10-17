Salıncaktan ters takla atarak inen yaşlı adam

Bir parkta salıncakta sallanan yaşlı adam, yaptığı hareketle hem yürekleri ağza getirdi hem de görenleri şaşkına çevirdi. Salıncaktan ineceği sırada ters takla atarak inen yaşlı adamı görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyaya düşen video çok izlenenler arasına girmeyi başardı.

