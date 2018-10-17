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Salıncaktan ters takla atarak inen yaşlı adam

İLGİNÇ HABERLER  | 17.10.2018 14:27 | Son Güncelleme

Salıncaktan ters takla atarak inen yaşlı adamın görüntüsü izleyenleri şaşkına çevirdi.

Bir parkta salıncakta sallanan yaşlı adam, yaptığı hareketle hem yürekleri ağza getirdi hem de görenleri şaşkına çevirdi. Salıncaktan ineceği sırada ters takla atarak inen yaşlı adamı görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyaya düşen video çok izlenenler arasına girmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
yaşlı adam Salıncak Takla

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