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Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül: "1 ölü, 1 kayıp var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 17:06 | Son Güncelleme

Selin vurduğu Samsun’un Salıpazarı İlçe Belediye Başkanı Halil Akgül, selde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de kayıp olarak arandığını açıkladı.Salıpazarı’nda öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, 2 saat gibi kısa bir sürede sele dönüştü.

Selin vurduğu Samsun’un Salıpazarı İlçe Belediye Başkanı Halil Akgül, selde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de kayıp olarak arandığını açıkladı.
Salıpazarı’nda öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, 2 saat gibi kısa bir sürede sele dönüştü. İlçenin üst kesimlerinde hayatı olumsuz etkileyen sel, ilçe merkezini de adeta yuttu. Evleri, dükkanları ve kurumları su basarken, yollar ve parklar ise sular altında kaldı. Terme Çayı’nın suları köprülerin boyuna gelirken araçlar ise yollarda kaldı. Vatandaşlar, selin ardından yollarda ve köprülerin yanında oluşan obruk ve yarıkları inceledi.
Selin ardından durum değerlendirmesi yapan Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, "Saat 11.00’de başlayan yağmur, 12.00’den sonra iyice şiddetini arttırdı. Yüksek kesimlerden gelen suyla birlikte sel suları köprüleri aşarak şehir merkezine ulaştı. Merkezdeki hastane ve tekstil fabrikasında maddi hasara yol açtı. Şu anda fındık mevsimi. Vatandaşların harmandaki fındıkları ve arazideki mahsullerini sel götürdü. En kötüsü de 1 can kaybımız var. 2 tane kayıp vatandaşımız vardı. 1’ine ulaştık, sele kapılmamış, bir vatandaşımızı ise arama çalışmaları devam ediyor. Daha kötüsü olmaz inşallah diye dua ediyoruz. Hasar tespit çalışmasını henüz yapamadık. Şu anda kapalı yolları açmaya ve mağduriyetleri gidemeye çalışıyoruz. Yağmurun birkaç saat daha süreceği söyleniyor ama akşamdan sonra yağmur beklenmiyor. Ölen kardeşimiz 58 yaşındaki Ahmet Yıldız, kayıp şahsın ise ismine şu anda ulaşamadık. Hepimize geçmiş olsun” dedi.
Salıpazarı’nda selin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül: "1 ölü, 1 kayıp var"

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül: "1 ölü, 1 kayıp var"

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül: "1 ölü, 1 kayıp var"

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül: "1 ölü, 1 kayıp var"

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül: "1 ölü, 1 kayıp var"

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül: "1 ölü, 1 kayıp var"

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül: "1 ölü, 1 kayıp var"

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül: "1 ölü, 1 kayıp var"

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül: "1 ölü, 1 kayıp var"

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül: "1 ölü, 1 kayıp var"

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül: "1 ölü, 1 kayıp var"

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül: "1 ölü, 1 kayıp var"

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül: "1 ölü, 1 kayıp var"

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül: "1 ölü, 1 kayıp var"

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül: "1 ölü, 1 kayıp var"
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