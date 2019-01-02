HABER

Şalıyla sokak köpeğinin üzerini örttü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 17:13 | Son Güncelleme

SOKAK KÖPEĞİNİN ÜZERİNİ ÖRTEN KADIN KONUŞTU Kafe önünde soğukta üşüdüğünü gördüğü sokak köpeğinin üzerini boynundan çıkardığı şalla örten yerel gazetede sayfa editörü Duygu Elma(23), o anları anlattı.

SOKAK KÖPEĞİNİN ÜZERİNİ ÖRTEN KADIN KONUŞTU
Kafe önünde soğukta üşüdüğünü gördüğü sokak köpeğinin üzerini boynundan çıkardığı şalla örten yerel gazetede sayfa editörü Duygu Elma(23), o anları anlattı. Kafeden çıktığında köpeğin soğuktan titrediğini gördüğünü söyleyen Duygu Elma, "Kafede arkadaşlarımla oturuyordum. Kafenin önünde bir köpek gördüm. Üşüyor mu üşümüyor mu diye tereddüt ettim ilk başta. Sonra titrediğini fark ettim. Öyle olunca dayanamayıp üzerimdeki şalı çıkarttım ve üzerini örttüm. Bu olayın bu kadar gündem olacağını tahmin etmedim. Kendi gazetemde bile haber yapılmasını istememiştim. Çok yayıldı şimdi ama sonra birçok kalbe dokunabildiysem ne mutlu bana." dedi.
Yaptığı davranışı bir vatadandaşlık görevi olarak gördüğünü belirten Duygu Elma, "Herkes bu şekilde davranmalı. Olması gereken bu olduğu için haber yapılmasından rahatsız oldum. Bu benim için normal bir davranış. Şimdi örnek olması açısından ise gurur duydum. İnsana şiddeti kınıyoruz ama hayvana şiddet çok ayrı bir boyut. Çünkü onlar hepimizden daha çaresiz. Bunları yapan insanların kalbi olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Karadeniz'den dönen savaş gemisi Sirkeci'ye demirlediKaradeniz'den dönen savaş gemisi Sirkeci'ye demirledi
Başındaki sargıyla aynı kazada ölen arkadaşının cenazesine katıldıBaşındaki sargıyla aynı kazada ölen arkadaşının cenazesine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

G.Saray'dan çıldırtan transfer hamlesi!

G.Saray'dan çıldırtan transfer hamlesi!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Interpol'un aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

Fransa'nın aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Yedikule'de bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yedikule'de bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika! MHP yönetimi Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı disipline sevk etti

MHP'de Samsun depremi!

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Soğuk hava barajı dondurdu

Soğuk hava barajı dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.