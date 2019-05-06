Salla Kazan’dan Ramazan’a özel yenilik

Turkcell’liler Ramazan’a özel Salla Kazan uygulamasıyla kazandıkları interneti Turkcell’li yakınlarıyla da paylaşabilecek.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre Salla Kazan, hediye dağıtacak. Açıklamaya göre Ramazan ayında Turkcell kullanıcıları, 6 Haziran’a kadar Dijital Operatör uygulamasına girerek, Salla Kazan’dan kazandıkları Haftalık 1GB, Günlük 1GB, Haftalık Sahur 1GB interneti başka bir Turkcell müşterisiyle paylaşabilecek. Bunun için de uygulamanın en güncel versiyonu üzerinden internetin hediye edileceği Turkcell numarasının yazılması yeterli olacak.

Salla Kazan’la 2.5 yılda 23 milyon kişiye 790 milyon hediye

Salla Kazan’la bugüne dek 23 milyon Turkcell’liye 790 milyon adet hediye verildi. Şimdiye kadar kazanılan hediyelerin toplamı ise 440 milyon GB ve 48 milyar dakikaya ulaştı.



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