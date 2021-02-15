Sallama çay poşetinde uyuşturucu yakalandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde emniyet ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Güzelyalı Mahallesinde dün gece bir otomobili durdurdu. Ekipler, yakaladıkları şahısların üzerinde sallama çay poşetlerinin içine saklanmış 2,28 gr selvi adlı uyuşturucu buldu. Yapılan sorgulama sonunda bu kişilere uyuşturucu satan H.D. evinde yakalandı. Şahsın evinde satışa hazır uyuşturucular ele geçirilirken, çeşitli aparatlar ve zula olarak kullandıkları çay poşetleri bulundu.

Ev içinde yapılan aramada, 43.68 gr uyuşturucu geçirilirken, 2,89 gr selvi, 2 adet captoban, kullanıma hazı 2 adet aparat, satışta kullanılmak üzere sallama çay poşetleri, ve metanfetamin ele geçirildi. Çeşitli suçlardan sabıkası olan H.D. uyuşturucu ticareti yapmaktan mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



