Sally Kasırgası ABD Kıyılarına Yaklaşıyor

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Meksika Körfezi açıklarında etkili olan Sally Kasırgası’nın yarın karaya vurmasının öngörüldüğünü açıkladı. Hızını arttırarak fırtınadan kasırga seviyesine yükselen Sally’nin ABD kıyılarına erişmesinden önce Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde tahliye emirleri yayınlandı

Bölgeyi bir ay içinde tehdit eden ikinci kasırga olan Sally’nin ABD’nin Körfez Kıyısı’na tehlikeli yağışlar getireceği belirtildi. Louisiana’dan Florida’ya kadar uzanan bölgeden yaşayanlara da, kasırga nedeniyle deniz sularının yükselmesi ve şiddetli rüzgarların beklendiği uyarısı yapıldı.

AccuWeather’da kıdemli meteorolog Dan Kottlowski, Sally’nin Atlantik’te isim verilen 18’inci fırtına, ayrıca ABD’de etkili olan 8’inci tropik fırtına ya da kasırga olduğunu, bunun “rekor olmasa da çok nadir görülen” bir durum olduğunu belirtti.

Mississippi ve Louisiana eyaletlerinin bazı bölgelerinde yaşayanlar için zorunlu tahliye emirleri yayınlanırken, Alabama Valisi Kay Ivey de acil durum ilan etti ve plajları kapattı. Ayrıca Mississippi’de kıyıdaki eğlence merkezlerinin Pazartesi öğleden sonra itibariyle kapatılması talimatı verildi. Louisiana’dan Florida’ya uzanan bölgede kıyı kesimlerindeki okullarda derslere ara verildi.