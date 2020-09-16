Sally Kasırgası Alabama'yı vurdu

Sally Kasırgası Amerika’nın Alabama kıyılarına ulaştı. Okyanus sularının kıyıda yükselmesine ve şiddetli yağmurlara neden olan kasırganın Florida’nın kuzeybatı kıyılarından Mississippi’ye uzanan bin kilometreden fazla bir alanı günler boyunca etkisi altına alması bekleniyor.

Başlangıçta saatte beş kilometre kadar yavaş bir hızla ilerleyen Sally Kasırgası yerel saatle sabah 4.45’te kıyıya vurduğunda rüzgarın saatteki hızı 165 kilometreye yükseldi. Kasırganın merkezinin körfez kıyısına ulaşmasından saatler önce Florida’nın Pensacola Sahili’nden Alabama’nın Dauphin Adası’na kadar uzanan bölgede başlayan şiddetli rüzgar ve yağışlar saatlerce devam etti.

Mississippi, Alabama, Georgia ve Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkisinin tüm hafta boyunca devam etmesi beklenen kasırga sonucunda birçok farklı noktada ağaçlar devrildi, elektrik şebekeleri zarar gördü. Yaklaşık 400 bin ev ve işletmede Çarşamba sabahı itibariyle elektrik kesintisi yaşandığı belirtiliyor. Kasırganın vurduğu Körfez Kıyısı bölgesinde hayati tehlike nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.