Salma Hayek 20 önceki pozun aynısını verdi! Yıllara meydan okuyor

Kısa bir süre önce 54 yaşına giren güzel oyuncu Salma Hayek, kahve rengi bikiniyle çekilen iki tane pozunu paylaştı. Bir havuz kenarında çekilen bu pozda Hayek, güneş gözlükleri ve şapkasıyla objektife poz verdi.

İş adamı François Henri Pinault ile evli olan bir çocuk annesi Hayek bundan önce de 20 yıl öne çekilen başka bir pozunu paylaşmıştı.

Bir moda firmasının tanıtımı için 1999'da çekilen pozunu tekrarlayan Hayek, geçip giden yılların kendisini çok da fazla etkilemediğini gözler önüne serdi.

