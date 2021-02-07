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Salma Hayek bikinili pozlarıyla gündemde! 'Utanmıyorum'

07.02.2021 07:34 | Son Güncelleme:
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Salma Hayek bikinili pozlarıyla gündemde! 'Utanmıyorum'

Oyuncu Salma Hayek, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafları hakkında konuştu. 54 yaşındaki Hayek, spor salonunda çok çalışarak eriştiği fit vücudunu paylaşmak istediğini ve bundan utanmadığını dile getirdi.

Son dönemde Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla gündemde olan Meksikalı oyuncu Salma Hayek, fotoğraflarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Entertainment Tonight'a röportaj veren Hayek, pandeminin başlarında spor salonuna gitmeye başladığını ve çok çalışarak eriştiği fit vücudunu paylaşmak istediğini söyledi.

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BİKİNİ GİYEBİLMEK İÇİN...

Bikinili fotoğraf paylaşmayı özgürleştirici olarak açıklayan 54 yaşındaki oyuncu itirafıyla dikkat çekti:

"Kilo vermem ve geçen senenin sonuna doğru bikini giyebilmek için egzersiz yapmam gerekiyordu. Bu kadar fazla fotoğraf çektiğim için mutluyum, hiç utanmıyorum çünkü bunlar tatilimin ilk haftasındaydı."

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Salma Hayek, ayrıca "İlk haftadan sonra herkesin karantinaya geri döndüğünü duyunca yeniden yemek yemeye başladım. Tüm çabalarım yeniden bozuldu" diyerek, espri yaptı.

Paylaşımlarının aksine her gün havuz veya deniz kenarında olmadığını belirten Hayek, tatilinde çektiği fotoğrafları paylaşmaya devam ettiğini söyledi.

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Meksikalı oyuncu, "İnsanlar artık çok sıkıldı ve bu yüzden onlar için biraz ara vereceğim. Artık her gün bikini giydiğimi düşünüyorlar. Hayır, bu öyle değil! Tüm fotoğraflar aynı yerde çekildi" dedi.

"FOTOĞRAFLARIM TÜKENMEK ÜZERE"

Salma Hayek, sözlerine şunları ekledi:

"Fotoğraflarımı kaydettim, bugün aynı durumda değilim ve iki haftada bir bu paylaşımları yapmayı düşünüyorum. Hatta şimdi bir tane daha paylaşabilirim. Neredeyse tükenmek üzereler ama 2021 şimdiden beni etkiledi, sizi bilemem."

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