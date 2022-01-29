Salma Hayek de aynı durumu yaşıyor! Göğüslerin durdurulamayan büyümesi hakkında bilmeniz gerekenler

Sosyal medyada başlayan bir tartışma, kadınlar arasında yeni bir soru işaretinin ortaya çıkmasına neden oldu. Kadın kullanıcılardan biri, 20'li yaşların sonlarında göğüslerinin büyüdüğünü anlattı. Ancak bu büyümenin neden olduğunu bilmediğinden ötürü, bu durumun ikinci bir ergenlikten mi yoksa tamamen başka bir şeyden mi kaynaklandığına dair sorular sordu.

GÖĞÜSLERİNİZİ KONTROL ETMEYİ UNUTMAYIN!

Öncelikle, göğüslerinizi sık sık kontrol etmeyi unutmayın. Kadınlar arasında bir hayli yaygın olan göğüs kanserini ilk olarak evinizde, yapacağınız basit bir elle kontrol sayesinde erkenden tespit edebilirsiniz.

Gelelim ikinci konuya: Göğüs boyutunun değişikliği tamamen normal olabilir.

Kadınların göğüsleri yaş aldıkça değişim gösterir. Gençlik dönemi, sonrası, hamilelikte, çocuk doğumundan sonra ve menopoz gibi süreçler göğüs boyutunda farklılıklara neden olur.

SALMA HAYEK’TEN GÖĞÜSLERİ HAKKINDA İTİRAF

Ünlü oyuncu Salma Hayek kısa süre önce yaptığı bir açıklamada; insanların büyük göğüsleri hakkında yaptığı yorumlara karşılık vererek hiçbir göğüs estetiği, ameliyatı yaptırmadığını dile getirdi. Oyuncu, “Bazı kadınlar var ki kilo aldığında göğüsleri büyüyor, bazı kadınlar da çocuk sahibi olduğunda ve emzirme sürecinde göğüslerinizin büyüyor ve geri inmiyor. Bazı durumlarda da büyümeye devam ediyor. Menopoz sürecinde tekrar büyüyorlar. Ben sadece her adımda bunu yaşayan kadınlardan biriyim!"

GÖĞÜSLER NEDEN BÜYÜR?

Ancak birçok kadın, 20'li yaşların sonlarında, hiç çocuk sahibi olmamasına veya kilo almamasına rağmen, bir büyüme atağı yaşadıklarını söyledi. Sosyal medyada kullanıcıların bir kısmı, göğüs büyüme hakkında yaptığı yorumlarda kendilerinin de aynı durumu yaşadığını dile getiren tweetler paylaştı. Kimi 27 yaşındayken göğüslerinin büyüdüğünü söylerken kimi ise 30’lu yaşlarının başında sütyen numarasının büyüdüğünü fark ettiğini söyledi.

The Harley Medical Group'tan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Danışmanı Pundrique Sharma Tyla'ya şunları söyledi: "İkinci ergenlik diye bir şey olduğuna dair gerçek bir tıbbi kanıt yok, ancak bazı kadınlar meme gelişimi de dahil olmak üzere ergenlik çağını normal yaşlarına kadar bitirmezler. 20'li yaşların ortalarında hatta sonlarına doğru meme büyümesi gerçekleşiyor olabilir"

Her kadının göğüsleri büyüklük, şekil ve tutarlılık açısından farklıdır. Bir memenin diğerinden daha büyük olması da mümkündür.

