Salma Hayek yeni yıla memleketinde girdi

Deniz ve güneşin tadını çıkaran Hayek, sosyal medyadan cesur pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.
Salma Hayek
Meksikalı ünlü oyuncu Salma Hayek, yeni yılı doğduğu ülkede karşıladı.
52 yaşındaki oyuncu, ailesiyle birlikte çıktığı tatilde deniz ve güneşin tadını çıkardı.
Ünlü oyuncu, bir yandan da sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştı.
Hayek, denizde cesur pozlar vermekten çekinmedi.
Mayolu fotoğraflarını yayınlayan Hayek, sosyal medya takipçilerinden büyük övgü aldı.
Yılbaşı kutlamalarına da katılan Hayek takipçilerine “Mutlu yıllar” dileklerini iletti.
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