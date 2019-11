Salman: “AK Parti büyük bir ailedir”

AK Parti’nin Bursa teşkilatlarında kurulduğu ilk günden bugüne kadar görev yapan ilçe başkanları ile geçmişte ilçe başkanlığı yapmış belediye başkanları, Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Büyük bir heyecan ve coşkunun yaşandığı toplantıya AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman başkanlık etti. Toplantıda önceki dönemlerde görev yapan ilçe başkanlarının görüşleri dinlendi ve rapor haline getirilmek üzere genel merkez temsilcilerine teslim edilecek.

Merinos AKKM’de 22 Kasım Cuma günü saat 14.00’de düzenlenen toplantıya genel merkezi temsilen AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Köse, Bursa İl Koordinatörü ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Baltakatıldılar.Toplantıda; Bursa Milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel, Osman Mestan, Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç, Muhammet Müfit Aydın, Mustafa Esgin, Zafer Işık ve Refik Özen, İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Kösede hazır bulundular.

Toplantının açılış konuşmasını İl Başkanı Ayhan Salman yaptı. AK Parti’de eski diye bir kavram olmadığının altını çizen Ayhan Salman,“Bizde sadece görev değişikliği olur. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur” dedi.Bursa teşkilatlarında önceki dönemlerde görev alan İlçe Başkanları ile bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinlemek istediklerini ifade eden Ayhan Salman, “Asıl önemlisi hiçbir sıfat sahibi olmadan bu büyük davamızın başarısı için bir nefer gibi çalışabilmektir. Biz bugüne kadar hiçbir kardeşimizi ’eski AK Partili’ olarak sıfatlandırmadık, sıfatlandıramayız. Çünkü AK Parti’nin sahibi aziz milletimizdir. Hepimiz aziz milletimize hizmet etmekle görevliyiz. AK Parti büyük bir ailedir” dedi.

Sık sık ilçe ziyaretleri yaparak teşkilat mensuplarıyla her fırsatta bir araya gelen İl Başkanı Ayhan Salman, dava adamı sıfatını sonuna kadar taşımanın herkese nasip olmayacağını belirterek, kimin nereye gittiğine değil, kendilerinin hangi istikamette yürüdüğüne baktıklarının altını çizdi.Salonda 18 yıldan beri Bursa’ya emek veren ve hep aynı istikamette yürümeye devam ettikleri dava arkadaşlarına seslenen İl Başkanı Ayhan Salman şöyle konuştu:

“Partimize emek vermiş, Bursa’mızda bu büyük davanın yükünü omuzlamış, fedakârlık yapmış, yeri geldiğinde bedel ödemiş, yol arkadaşlarımla böyle bir buluşmanın verdiği bahtiyarlığı içindeyim. Bana böyle bir dava ve bu davanın içinde sizler gibi yol arkadaşlarıyla, gönül ve mücadele dostları ile birlikte olmayı nasip ettiği için Rabbime sonsuz şükrediyorum. Bana bu fırsatı tanıdığı ve Bursa’yı emanet ettiği içinse Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ise şükranlarımı sunuyorum”.

Konuşmasında AK Parti’nin kurulduğu ilk günden beri Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile milletin bağrından çıkan AK Parti’yi engellemek isteyenlerin olduğuna vurgu yapan Ayhan Salman, Türk halkının bu kesimlere hak ettikleri cevabı sandıkta verdiğini söyledi. Başkan Salman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halkımızın bize sandıkta verdiği destek ile bütün seçimlerden zaferle ayrıldık. Girdiğimiz ilk seçimden beri Milletimizin verdiği destek ile kesintisiz iktidarda olan Partimize tam 7 kez darbe girişimine bulunuldu. Şüphesiz ki, 15 Temmuz partimize yönelik darbe girişimlerinin en büyüğüydü. Paralel yapıya bağlı generallerin öncülüğünde yapılmak istenen hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, bizlerin ve aziz Türk milletinin cesur ve kararlı tavrıyla akamete uğratıldı. Çok şükür ki, bugüne kadar bütün bu saldıranları her zaman ki gibi dik duruşumuzla ve davamıza olan inancımızla püskürttük” dedi.

İl Başkanı Ayhan Salman’dan sonra söz alan AK Parti Bursa İl Koordinatörü ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Bursa’nın birlik ve beraberliğinin Genel Merkez’de her zaman takdir ile karşılandığını ve tüm Türkiye’ye örnek gösterildiğini söyledi. AK Parti’nin Bursa il teşkilatlarında önceki dönemde görev almış olan ilçe başkanları ile bir arada olmaktan onur duyduğunu da söyleyen Balta, “Büyüklerimizin ve kardeşlerimizin, Bursa il teşkilatımızın ve İl Başkanımız Ayhan Salman’ın yanında yer alarak birlikte çalışması çok güzel ve takdire şayandır. Sizler partimizin kurulduğu ilk günden beri kutlu davamızın selameti için büyük fedakârlıklar gösterdiniz. Hep birlikte gecenizi gündüzünüze katarak, bazen günlerce ailelerinizi bile göremeden görev aşkı ile canla başla çalıştınız. Hala da aynı heyecan ile çalışmaya devam ediyorsunuz. İşte bu sayededir ki Bursa’mız her seçimde partimize en büyük desteği veren iller arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sizlerin ve Bursa teşkilatlarımızın gösterdiği bu büyük fedakârlığı takdir ediyorum, ayakta alkışlıyorum” dedi.

Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Mustafa Köse de, bütün teşkilatlarda görev değişikliğinin her zaman esas olduğunu ifade ederek, “Bursa’mız önemli bir payitaht şehridir. AK Parti için de her zaman önemli bir şehir olmuştur. Sizlerin de üstlendiğiniz görevler dün de bugün de kıymetlidir. Böyle önemli bir toplantıyı düzenleyerek değerli fikirlerinizi paylaşmanıza vesile olan İl Başkanımız Ayhan Salman’a ve il teşkilatına teşekkür ederim” dedi.

