HABER

Salman: “Bursa ile Ankara arasında köprüyüz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın su, tarım, ticaret, enerji ve finans sektörlerindeki son durumlarını görmek isteyen AK Parti İl Başkanı Aypan Salman, kamu ve özel kurumlara yönelik ziyaret turu başlattı.Salman, DSİ Bölge Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Halkbank Bölge Müdürlüğü, Uludağ Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü, TSE Bölge Müdürlüğü, TÜİK Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Müdürlüğü, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve LİMAK Uludağ Elektrik Müdürlüğü’nü ziyaret etti.Ziyaretler hakkında bilgi veren AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, bakanlıkların taşra teşkilatlarının, merkezle doğrudan bağı olan ve buradaki yatırım ve hizmetleri sürdüren kurum ve kuruluşlar olarak çok önemli olduğunu vurguladı.

Salman: “Bursa ile Ankara arasında köprüyüz”

Bursa’nın su, tarım, ticaret, enerji ve finans sektörlerindeki son durumlarını görmek isteyen AK Parti İl Başkanı Aypan Salman, kamu ve özel kurumlara yönelik ziyaret turu başlattı.
Salman, DSİ Bölge Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Halkbank Bölge Müdürlüğü, Uludağ Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü, TSE Bölge Müdürlüğü, TÜİK Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Müdürlüğü, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve LİMAK Uludağ Elektrik Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Ziyaretler hakkında bilgi veren AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, bakanlıkların taşra teşkilatlarının, merkezle doğrudan bağı olan ve buradaki yatırım ve hizmetleri sürdüren kurum ve kuruluşlar olarak çok önemli olduğunu vurguladı. Ziyaretlerde, kurumun en yetkili ağzından Bursa’ya yönelik planlama, proje ve inşa aşamasındaki hizmetleri net olarak görebildiklerini kaydeden Salman, "Kurumlarımızın müdürleriyle yatırımların ve hizmetlerin ne aşamada olduğunu ve muhtemel eksiklerin giderilmesi noktasında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Siyaset kurumu olarak bürokrasideki aksaklıkların, tıkanıklıkların önünü açabilmek, Ankara ile Bursa arasında köprü olabilmek adına faydalı ziyaretler gerçekleştirdik. Bursa’ya yönelik hizmet ve yatırımların kesintisiz devam ettiğini görmek bizi fazlasıyla mutlu etti. Ziyaretlerimizi önümüzdeki günlerde de devam ettireceğiz" dedi.

Salman: “Bursa ile Ankara arasında köprüyüz”

Salman: “Bursa ile Ankara arasında köprüyüz”

Gözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dediGözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dedi
Suriyelilerin vatan özlemi izdihama dönüştüSuriyelilerin vatan özlemi izdihama dönüştü
TSK ve MİT'ten ortak operasyon!TSK ve MİT'ten ortak operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Erbil'de diplomatımızı şehit eden teröristlere TSK ve MİT'ten operasyon

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! Çocuklardan korkunç sözler

Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! Korkunç sözler

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Adana'da kahveye silahlı saldırı! Yaralılar var

Adana'da kahveye silahlı saldırı! Yaralılar var

Şans Topu sonuçları 24 Temmuz: Büyük ikramiye talihlisi Antalya’dan

Büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Genç kadın ve annesini domuz bağı ile bağlayıp öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

Genç kadın ve annesini bağlayıp... Flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.