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Salman Rüşdi saldırısını eleştiren Harry Potter’ın yazarı JK Rowling tehdit edildi

14.08.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz yazar Salman Rüşdi’nin ABD’de bıçaklı saldırıya uğramasını eleştiren Harry Potter’ın yazarı JK Rowling ölümle tehdit edildi. İngiliz yazar Rowling, Rüşdi’nin saldırıya uğramasını eleştirerek sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda, “Korkunç bir haber. Şu anda çok berbat hissediyorum. İyi olmasını sağlayın" ifadelerini kullandı. Bir Twitter kullanıcısı ise Rowling’e hitaben, "Merak etme sıra sende" yazdı.

Salman Rüşdi saldırısını eleştiren Harry Potter’ın yazarı JK Rowling tehdit edildi

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi’nin geçtiğimiz Cuma günü ABD’nin New York kentinde katıldığı bir konferans sırasında bıçaklı saldırıya uğramasına tepki gösteren dünyaca ünlü fantastik roman serisi Harry Potter’ın kaleme alan İngiliz yazar JK Rowling ölüm tehdidi aldı.

"MERAK ETME SIRA SENDE"

Rowling’in “Korkunç bir haber. Şu anda çok berbat hissediyorum. İyi olmasını sağlayın" paylaşımı üzerine "Meer Asıf Asiz" isimli bir Twitter kullanıcısı, Rowling’e hitaben, "Merak etme sıra sende" yanıtını verdi. Rowling şahıstan gelen tehditkar mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak, polisin bu tehditlere yanıt vereceğini söyledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Çevrimiçi bir tehdit yapıldığına dair bir rapor aldık ve memurlar soruşturma yürütüyor" denildi.

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"Meer Asıf Asiz" adlı Twitter kullanıcısının aynı zamanda Rüşdi’yi bıçaklayan saldırganı öven mesajlar da yayınlandığı ifade edilerek, daha sonra ise Rowling’e gönderdiği tehdit mesajını kaldırdığı aktarıldı.

İngiliz yazar Rowling, 1997 yılında yazdığı "Harry Potter" kitap serisi ile tanınıyor. 57 yaşındaki Rowling’in 7 serilik Harry Potter kitabı aynı zamanda film serisi olarak da dünya çapında en popüler eserler arasında yer alıyor.

WARNER BROS'TAN KINAMA

Rowling’in Harry Potter kitap serisini filmleştiren prodüksiyon şirketi Warner Bros Discovery (WBD) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, yazara yönelik tehditlerin "şiddetle kınandığı" ifade edilerek, “Onun ve fikirlerini cesurca ifade eden tüm yazarların yanındayız. WBD, ifade özgürlüğüne, barışçıl söyleme ve kamusal alanda görüşlerini bildirenleri desteklemeye inanıyor” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
harry potter
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