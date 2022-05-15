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Salmonella nedir, nasıl yayılıyor, bakteri riski olan gıdalar hangileri?

15.05.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlarda hastalığa yol açabilen bakteri türlerinden biri olan Salmonella, vücutta genellikle bağırsaklarda barınıyor. Peki bu bakteri nasıl yayılıyor, nasıl bir hastalığa yol açıyor?

Salmonella nedir, nasıl yayılıyor, bakteri riski olan gıdalar hangileri?

İnsanlarda hastalığa yol açabilen bakteri türlerinden salmonella, vücutta genellikle bağırsaklarda barınıyor.

E. coli ile aynı bakteri ailesinden olan salmonellaya maruz kalan kişilerde ishal, ateş, karın ağrısı ve kusma gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor.

Salmonella bakterisi taşıma riski olan gıdalar arasında çiğ veya az pişmiş et, yumurta, yıkanmamış meyve ve sebze ile pastörize edilmemiş süt yer alıyor.

Bakteri genellikle dışkılarda yer alıyor ve sterilize edilmemiş su ve gıda ile bulaşabiliyor.

ABD merkezli kâr amacı gütmeyen sağlık kuruluşu Mayo Clinic'e göre salmonellaya maruz kalan çoğu kişi herhangi bir belirti göstermiyor.

Diğer kişilerde ise 8-72 saat arasında ortaya çıkabilen belirtiler genellikle özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan geçiyor.

Fakat az sayıda kişide salmonella kaynaklı ishal, vücutta aşırı su kaybına yol açabildiği için tedaviye ihtiyaç duyulabiliyor.

Enfeksiyonun bağırsaklardan vücuda yayılması ise hayati tehdide yol açabiliyor.

Son salgın neden kaynaklandı?

Ferrero'nun sahibi olduğu Kinder'in Belçika'daki fabrikasında üretilen bir dizi üründe Salmonella Typhimurium bakterisi olduğu tespit edildi.

kinder sürpriz salmonella

Bu, Avrupa çapında çok sayıda çocuğun kanlı ishal gibi ciddi belirtilerle hastaneye kaldırılmasıyla fark edildi.

Bunun üzerine Arlon kentindeki fabrika geçici olarak kapatıldı.

Belçikalı yetkililer, bakteriyi 15 Aralık'ta fark etmesine rağmen resmi makamları bilgilendirmeyen Ferrero'nun ruhsatını geçici olarak askıya aldı.

Avrupa Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne göre 19 Nisan itibarıyla Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde 85 vaka, 29 da potansiyel vaka tespit edildi.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta ise 73 vaka görüldü.

Kıta çapında çok sayıda Kinder ürünü toplatıldı. Bunlar arasında popüler Kinder Sürpriz (Kinder Surprise) ve Schoko Bons ürünleri de yer alıyordu.

Geçen yıl da Birleşik Krallık'ta 200 kişi kızarmış domuz derisi atıştırmalığından salmonellaya maruz kalmış, 12 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Salmonellaya ne iyi gelir?

Mayo Clinic'e göre Salmonella tedavisinde, ishal nedeniyle kaybedilen suyu geri alabilmek için bol sıvı tüketmek önemli.

Bunun yanı sıra ishal ilaçları ve antibiyotik tedavileri de uygulanabilir.

Uzmanlar, Salmonella'ya maruz kaldığından şüphelenen ve belirtisi olan kişilerin doktora görünmelerini tavsiye ediyor.

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