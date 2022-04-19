HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Salmonella virüsü nedir? Salmonella virüsü nasıl bulaşır? Salmonella virüsü belirtileri nelerdir?

Salmonella virüsü nedir? Salmonella virüsü nasıl bulaşır? Salmonella virüsü belirtileri nelerdir?

19.04.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salmonella virüsüne karşı alarma geçildi. Kinder markalı ürünler için bakanlık harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa'da Kinder çikolatalardan buluşan Salmonella virüsüne karşı harekete geçti. Vatandaşlar çıkan bu haberlerden sonra salmonella virüsüne dair araştırmalara başladı. İşte haberin detayları!

Salmonella virüsü nedir? Salmonella virüsü nasıl bulaşır? Salmonella virüsü belirtileri nelerdir?

Salmonella virüsüne karşı Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Salmonella virüsüne karşı ikinci bir talimata kadar Kinder markanın ürünlerinin ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi. Çıkan salmonella virüsü haberlerinden sonra araştırmalar hız kazandı. Salmonella virüsünün etkileri ve nasıl bulaştığına dair detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor...

SALMONELLA VİRÜSÜ NEDİR?

Salmonella bakterisi 'Enterobacteriaceae' familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2 bin alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir.

SALMONELLA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Salmonella bakterisi insanlara, çiğ gıdalar ve ellerinde salmonella bakterisi bulunan kişilerin hazırladığı gıdaların yenilmesi sonucu bulaşıyor. Bakterinin bulaşmış olduğu su ve yiyeceklerin uygun olmayan ısı koşullarında saklanması sonucu yoğunluğunu artırıyor, bu gıdaların sindirim sistemine ulaşması sonrasında mikroorganizmaya bağlı toksinler aracılığıyla gıda zehirlenmesi tablosu ortaya çıkıyor.

Çiğ veya iyi pişirilmemiş tavuk, et, yumurta, balıkve pastörize edilmemiş süt salmonella enfeksiyonu için kaynak oluşturabilir. Ayrıca temiz su sistemine yönelik alt yapının yetersiz olduğu durumlarda toplu zehirlenmelerin görülebiliyor.

SALMONELLA VİRÜSÜ TEDAVİSİ NEDİR?

Hastalığın tedavisi etkene yönelik olarak hekim tarafında uygun antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılmaktadır. Belirti gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.

SALMONELLA VİRÜSÜ KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

  • Gıdalar uygun şekilde pişirilmeli ve saklanmalı,

  • Yiyeceklerin hazırlandığı alanların temizlikleri uygun şekilde yapılmalı,

  • El hijyenine dikkat edilmeli,

  • Yumurta, süt, kaymak vb. besinler çiğ olarak kullanılmamalı,

  • Gıda sektöründe çalışanların periyodik olarak salmonella taşıyıcılığı yönünden taramalarının yapılması.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöl tozu ne zaman bitecek? Uzman isim tarih verdiÇöl tozu ne zaman bitecek? Uzman isim tarih verdi
Rusya'dan çarpıcı açıklama: Yok edildiRusya'dan çarpıcı açıklama: Yok edildi
AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'
Anahtar Kelimeler:
virüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev yandı!

Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev yandı!

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Tamamen çıplak gidince olaylar karıştı! Yaka paça attılar

Tamamen çıplak gidince olaylar karıştı! Yaka paça attılar

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.