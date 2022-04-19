Salmonella virüsü nedir? Salmonella virüsü nasıl bulaşır? Salmonella virüsü belirtileri nelerdir?

Salmonella virüsüne karşı Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Salmonella virüsüne karşı ikinci bir talimata kadar Kinder markanın ürünlerinin ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi. Çıkan salmonella virüsü haberlerinden sonra araştırmalar hız kazandı. Salmonella virüsünün etkileri ve nasıl bulaştığına dair detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor...

SALMONELLA VİRÜSÜ NEDİR?

Salmonella bakterisi 'Enterobacteriaceae' familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2 bin alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir.

SALMONELLA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Salmonella bakterisi insanlara, çiğ gıdalar ve ellerinde salmonella bakterisi bulunan kişilerin hazırladığı gıdaların yenilmesi sonucu bulaşıyor. Bakterinin bulaşmış olduğu su ve yiyeceklerin uygun olmayan ısı koşullarında saklanması sonucu yoğunluğunu artırıyor, bu gıdaların sindirim sistemine ulaşması sonrasında mikroorganizmaya bağlı toksinler aracılığıyla gıda zehirlenmesi tablosu ortaya çıkıyor.

Çiğ veya iyi pişirilmemiş tavuk, et, yumurta, balıkve pastörize edilmemiş süt salmonella enfeksiyonu için kaynak oluşturabilir. Ayrıca temiz su sistemine yönelik alt yapının yetersiz olduğu durumlarda toplu zehirlenmelerin görülebiliyor.

SALMONELLA VİRÜSÜ TEDAVİSİ NEDİR?

Hastalığın tedavisi etkene yönelik olarak hekim tarafında uygun antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılmaktadır. Belirti gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.

SALMONELLA VİRÜSÜ KORUNMA YOLLARI NELERDİR?