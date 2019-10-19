HABER

Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonda, 119 ve 63 kilometrelik yarışların startı verildi

NEVŞEHİR (AA) - Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu, 80 ülkeden 2 bin 650 sporcunun katılımıyla başladı.

Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonda, 119 ve 63 kilometrelik yarışların startı, Ürgüp ilçe merkezinde sabah erken saatlerde verildi.

Sporcular, 119 kilometrelik parkuru, Ortahisar, İbrahimpaşa, Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Akdağ, Mustafapaşa, Damsa Barajı, Taşkınpaşa, Karlık ve Taşocağı'ndan geçip Ürgüp'te tamamlayacak.

63 kilometrelik parkurda ise Ortahisar, İbrahimpaşa, Göreme, Uçhisar, Kızılçukur Vadisi, Çavuşin, Akdağ geçilerek, koşu Ürgüp'te tamamlanacak.

- Rekor katılım

Organizatör Aydın Ayhan Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 119 ve 63 kilometrelik parkurda binin üzerinde sporcunun yarıştığını söyledi.

Saat 10.00'da başlayacak kısa parkurda da bin 500 sporcunun yarışacağını dile getiren Güney, "Bu sene rekor katılım oldu. 6 yılın en büyüğü. Her yıl artarak devam ediyor. Bu sene özellikle yabancıların ilgisi açısından çok memnunuz. Hedefimiz ilerleyen yıllarda daha çok uluslararası sporcuya ev sahipliği yapmak. Şu an dünyanın en önemli 15 yarışından biri. Daha üst sıralara çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 119, 63 ve 38 kilometrelik 3 parkurda koşuluyor.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojilerBurun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojiler
Kato’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destekKato’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
Kars'ta tandırda kaz geleneğiKars'ta tandırda kaz geleneği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Salomon Cappadocia Ultra-Trail Ürgüp

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

NATO'dan Türkiye-ABD arasındaki anlaşma açıklaması

NATO'dan Türkiye-ABD arasındaki anlaşma açıklaması

On binler sokaklarda! Ülke karıştı, uçak seferleri iptal oldu, derbi ertelendi

On binler sokaklarda! Ülke karıştı, uçak seferleri iptal oldu, derbi ertelendi

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Son dakika! Adıyaman'da terör opersyonu

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

ABD ve İsrail, 'Türkiye-ABD mutabakatını' görüştü!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

Son dakika: Türkiye'den Katalonya'ya seyahat uyarısı

Türkiye'den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça...

Son dakika! MSB'den kimyasal silah iddialarıyla ilgili açıklama

MSB bu fotoğrafı paylaşıp sert cevap verdi: Tamamen gerçek dışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.