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Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 09:46 | Son Güncelleme

Kapadokya'da 5. kez düzenlenen organizasyonda, 75 ülkeden 2 bini aşkın sporcunun katıldığı koşunun startı verildi

NEVŞEHİR (AA) - Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 75 ülkeden 2 bini aşkın sporcunun katılımıyla başladı.

Argeus Travel&Events tarafından Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışların startı, Ürgüp ilçe merkezinde sabah erken saatlerde verildi.

Sporcular, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde 119 kilometrelik parkuru 24 saat, 63 kilometrelik parkuru 12 saat 30 dakika ve 38 kilometrelik parkuru 6 saat 30 dakika içinde tamamlamaya çalışıyor.

38 ve 63 kilometrelik parkurda yarışan sporcular, Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa, Zemi ve Güvercinlik Vadisi ile Uçhisar, 119 kilometrelik parkurda mücadele edenler ise buna ek olarak Çavuşin, Göreme, Taşkınpaşa ve Mustafapaşa köyü güzergahını takip ederek yeniden başlama noktasına ulaşıp parkuru tamamlamış olacak.

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu organizatörü Argeus Travel&Events'in yöneticisi Aydın Ayhan Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal yapısı nedeniyle Kapadokya'nın patika koşular için emsalsiz bir yer olduğunu belirterek, "Buradaki yarışlar, dünya turu takviminde yer alan en önemli 21 yarıştan birisidir. Kapadokya'nın altyapısı özellikle yabancı sporcuların ilgisini çekiyor." dedi.

Akşam saatlerinde tamamlanacak Kapadokya Ultra Trail Koşusu, yarın düzenlenecek Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu'nun ardından ödül töreniyle sona erecek.

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Kapadokya Nevşehir Organizasyon Direktörü Aydın Ayhan Güney Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu

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