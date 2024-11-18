Salomon X ULTRA 4 MID GTX Yürüyüş Botu'nun fiyatı 5471 TL'ye düştü

Her türlü hava ve arazi koşulunda yanınızda olması gereken bir bot düşünün; hem hafifliğiyle rahatlık sunuyor hem de dayanıklılığıyla güven veriyor. Salomon X ULTRA 4 MID GTX, GORE-TEX su geçirmezlik teknolojisi, All Terrain Contagrip® tabanı ve ayak bileği desteğiyle en zorlu parkurlarda bile sizi yarı yolda bırakmayacak bir ürün. Şu anda Amazon’un Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel indirimde olan Salomon bot hakkında daha fazlasını öğrenmek için içeriğimize göz atmayı unutmayın.

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Salomon X ULTRA 4 MID GTX Yürüyüş Botu

Salomon X ULTRA 4 MID GTX yürüyüş botu, GORE-TEX su geçirmezlik teknolojisi sayesinde ayaklarınızı her koşulda kuru tutarken, All Terrain Contagrip® dış taban, ıslak ve kaygan zeminlerde mükemmel kavrama sunuyor. Advanced Chassis™ teknolojisiyle geliştirilen bot, hareket özgürlüğünüzü kısıtlamadan dengeyi optimize ederek ayak bileğinizi ekstra destekliyor. Hafif ve çevik yapısı, zorlu patikalarda rahat hareket etmenizi sağlarken, poliüretan kaplamalı deri ve tekstil üst kısım, dayanıklılık ve konforu bir araya getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tek kelimeyle mükemmel bir ayakkabı, beklentimi karşıladı. Orijinal kullanılmamış ürün, zemini iyi kavrıyor, Ayağı sıcak tutuyor. Tavsiye ederim."

"Arazi yürüyüşlerinde kullanıyorum. Özellikle kayalık yüzeylerde ıslak bile olsa tutunuşu çok iyi olan, taş gibi bir ayakkabı bu. Fiyatını hak ettiğine inanıyorum. Eğer gerçekten hafif, dayanıklı, nefes alan ama su geçirmeyen bir ayakkabı arıyorsanız bir deneyin derim."

Bu içerik 18 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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