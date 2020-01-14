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  4. Salon bitkisi bakımında doğru bilinen yanlışlar

Salon bitkisi bakımında doğru bilinen yanlışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 30 yıldır çiçekçilik yapan esnaf Mustafa Serkan Güleçoğlu, salon bitkilerinin bakımına ilişkin açıklamalarda bulundu.Özellikle kış aylarında salon bitkilerinin bakımında zorluklar yaşandığını belirten Güleçoğlu, saksı bitkilerinin bakımının titizlikle yapılması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır’da 30 yıldır çiçekçilik yapan esnaf Mustafa Serkan Güleçoğlu, salon bitkilerinin bakımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özellikle kış aylarında salon bitkilerinin bakımında zorluklar yaşandığını belirten Güleçoğlu, saksı bitkilerinin bakımının titizlikle yapılması gerektiğini söyledi. Çiçeklerin bakımında ışık ve su kadar konumunun da önemli oluğunu kaydeden Güleçoğlu, "Evde ya da iş yerinde salon bitkisi varsa bitkiyi genel anlamda güneş ışığı değil de ev ya da iş yeri ortamında bulunan ışıklı yerde bulundurmak gerekir. Ayrıca çiçeğin toprağını tam kurutmak çiçeğe verilecek en büyük zarardır. Çiçeğin toprağı tam kuruduktan sonra su verilmesi yanlıştır. Bu çiçeğin de kurumasına neden olur. Salon çiçekleri tropikal bölge çiçeği olduğu için yaz mevsiminde yapraklarına su vermek yeterli olur. Kış aylarında ise oda sıcaklığında tutulmalı ve yaz aylarında verilen su miktarının yarısı kadar su verilmelidir, bu çiçeğin ömrünü uzatır. 3-4 gün ara ile bir bardak su vermek, bitkinin toparlanmasına yardımcı olur" dedi.

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