Salon İKSV, yeni sezonda yerli ve yabancı müzisyenleri ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) bünyesinde 2010'dan bu yana müzikseverleri ağırlayan Salon, 2019-2020 sezonunda da yerli ve yabancı birçok müzisyenin konserine ev sahipliği yapacak.

Bu sezon 10. yılını kutlamaya hazırlanan Salon'un yeni sezon açılış partisinde, Audioband DJ Set, Kaan Sezyum AKA DJ Sarıyılan, Kutay Soyocak DJ Set ve Club Bangkok sahne aldı.

Usta müzisyenlerle yeni yetenekleri sahnesinde ağırlayan Salon'un açılış partisinde konuşan Salon İKSV Direktörü Deniz Kuzuoğlu, 10. sezon dolayısıyla heyecanlı olduklarını söyleyerek, "Bu sezonda dolu dolu bir programla karşınızdayız. Burada özellikle sponsorlarımıza ve İKSV ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

- Jakuzi grubu sezonun ilk konserini verecek

Sezonun ilk konserinde yarın 2016'da Kutay Soyocak ve Taner Yücel tarafından kurulan Jakuzi grubu müzikseverlerle buluşacak.

Barselona, Paris, Londra, Berlin gibi şehirlerde sahne alan Jakuzi, Primavera Club, Donaufest, Synasthesie, Pop Kultur gibi birçok etkin festivalde de performans sergiledi.