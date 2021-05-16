Salonlar kapanınca kendi parkurlarını yarattılar! Polislik sınavına böyle hazırlanıyorlar

Tatvan ilçesi Bağmeşe köyünde çiftçilik yapan Ersin Akkuş ve İbrahim Akkuş, pandemiden dolayı polislik sınavlarına kendi imkanlarıyla yaptıkları parkurlarda hazırlanıyorlar.

HEM AİLESİNE YARDIM EDİYOR HEM SINAVLARA HAZIRLANIYOR

Ersin Akkuş, “Bingöl’de polislik sınavları için hazırlık yapıyordum, pandemi ve yasaklar nedeniyle salonlar kapandı. Köye gelerek burada hem tarımla uğraşan aileme yardım ediyor hem de boş zamanlarımda kendi imkanlarımla Bingöl’deki hocalarımın da yardımıyla kurduğum parkurda polislik mülakatlarına çalışıyorum” dedi.

SALONLAR KAPANINCA KENDİ PARKURLARINI YARATTILAR

Sınava hazırlanan İbrahim Akkuş da, “Pandemiden dolayı salonlar kapanınca kendi malzemelerimizle bu parkuru oluşturduk. İnşallah bu bize güç verecek ve bu sınavı geçeceğiz. İnşallah hayırlara vesile olur bizim için” dedi.

İHA

