Salonunuzun görüntü kalitesini arttıracak en kaliteli ve güzel görünümlü orta sehpa önerileri

Birbirinden farklı görünümleri ve fonksiyonları ile birçok modeli bulunan orta sehpalar, salon büyüklüğüne göre çeşitli boyutlarda karşımıza çıkıyor. Dar alanlar için küçük boyutlarda ve çok fonksiyonlu orta sehpaları tercih etmek gerekiyor. Masa olabilen akıllı orta sehpalar ya da köşeleri olmayan yuvarlak modeller de küçük salonlar için ideal tercihlerden. Büyük salonlar içinse modern veya avangart zevkinize uygun modeli tercih edebilirsiniz. Evinize yakışacak bir orta sehpa arayışındaysanız sizler için bir araya getirdiğimiz orta sehpa modellerini incelemeden geçmeyin!

1. Fazla yer kaplamayan Draw Orta Sehpa

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Küçük salonlar için uygun, şık ve kaliteli Draw Orta Sehpa, fazla yer kaplamayan tasarımıyla kullanışlı modeller arasında yer alır. Gri ve ahşap renklerinin bir arada kullanıldığı tasarım, her salona uyum sağlayabilir. Özellikle spor mobilyalarla birlikte kullanıldığında harikalar yaratan orta sehpa, yüksek ayaklı tasarımı sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Evinizde robot süpürge kullanmak istiyorsanız modeli gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. 2 adet gözlü rafı ve 1 adet kapaklı dolabı bulunan orta sehpayı tercih ederek evinizin havasını tamamen değiştirmeye ne dersiniz?

2. Yuvarlak tasarımıyla dikkat çeken DEKOPRATİK Startis Orta Sehpa

Metal ayak ve birinci sınıf temperli camdan üretilen DEKOPRATİK Startis Orta Sehpa, özellikle küçük alanlarda kullanılabilecek modeller arasında yer alır. Evde küçük çocuğu ya da evcil hayvanı olanlar tarafından sıklıkla tercih edilen ürün, keskin köşeleri olmadığı için kare ve dikdörtgen modellere göre daha güvenli. 80x80x45 cm boyutundaki sehpa, siyah rengiyle modern dokunuşları sevenlerin bayılacağı bir duruş sergiler. Demonte olarak gönderilen ürünü kutu içerisinde bulunan kullanım kılavuzu sayesinde rahatlıkla kurabilirsiniz. Her eve ve mobilyaya uyum sağlayabilecek, yıllar geçse de modeli eskimeyen bir orta sehpa arıyorsanız ürünü incelemeden geçmeyin!

3. Gold detayları sevenlere Mobievim Venedik Orta Sehpa

Dikdörtgen tasarımlı Mobievim Venedik Orta Sehpa, modern çizgileri ve klasik görünümün bir arada kombin yapıldığı modellerden biri. Gold detayları sayesinde klasik mobilyalara kolayca uyum sağlayan ürün, salon dizaynına şıklık katar. Metal ayaklı sehpa, çapraz ayak tasarımıyla dikkat çeker. Birinci sınıf temperli cam ve metal ayakları sayesinde uzun yıllar boyunca dayanıklılık gösteren ürün, dar salonlar için gayet uygun boyutlarda. Avangart veya modern mobilyalarla rahatlıkla uyum sağlayacak ve uzun yıllar boyunca size eşlik edecek bir orta sehpa arıyorsanız modeli mutlaka değerlendirmelisiniz!

4. ''Sadelikten şaşmam.'' diyenlere AYALİNA Orta Sehpa

Kullanıldığı ortama şıklık katan AYALİNA Orta Sehpa, zarif ve sade tasarımıyla her eve uyum sağlayabilir. Siyah metal ayaklar ve ahşabın birleşimiyle tasarlanan ürün, sade veya spor mobilyalarla bir arada kullanıldığında fresh bir görünüm yaratır. Ceviz renk kaplama yonga levhanın kullanıldığı sehpa, sağlamlığı sayesinde uzun yıllar boyunca dayanıklılık gösterir. Epoksi boya ile boyanan metal ayakları, ürüne modern bir görünüm kazandırır. Demonte olarak gönderilen ürün, kutu içerisinde bulunan kurulum kılavuzu yardımıyla rahatça kurulur. Kullanışlı bir orta sehpa arayışındaysanız ürün tam size göre!

5. Avangart modellerden hoşlananlara Canisa Concept Sadem Serisi Orta Sehpa

Avangart ve sade tasarımıyla bulunduğu ortama şıklık katan Canisa Concept Sadem Serisi Orta Sehpa, vintage sevenlerin tercih ettiği modellerden biri. Çizilme ve deforme olmaya karşı su tutmayan birinci sınıf lake parlak boya ile boyanan ürün, zarif görüntüsüyle salonunuza çok yakışacak! Uzun yıllar boyunca size eşlik edecek sehpa, en dayanıklı materyallerden olan gürgen ağacından üretilir. Hareket esnasında ses çıkarmaması ve zemine zarar vermemesi için ayaklarının altında bulunan kauçuk pabuç, ürünü daha tercih edilir kılan özelliklerden biri. Oval köşeleri sayesinde çocuklu aileler de rahatlıkla tercih edebilir.

6. Modern tasarımıyla dikkat çeken Bimossa O6030 Juno Orta Sehpa

En kaliteli malzemelerden üretilen Bimossa O6030 Juno Orta Sehpa, şık ve modern görünümüyle salon dekorasyonuna farklı bir hava kazandırır. Modern görünümlü mobilyalarla birlikte kullanıldığında harika görünüme kavuşan orta sehpa, siyah ve beyaz renklerinin eşsiz uyumuyla dikkat çeker. Metal ayakları sayesinde daha sağlam hâle getirilen mobilya, yüksek ayaklı tasarımıyla evinde robot süpürge bulunanlar için tercih edilebilecek modellerden bir diğeri. 1 adet raflı göz ve 1 adet çekmece sayesinde eşyalarınızı da depolayabileceğiniz alan sunan orta sehpa, kare tasarımıyla birçok eve rahatlıkla uyum sağlar.

7. Çok fonksiyonlu Kolex Luna Akıllı Orta Sehpa

Çam rengi ahşap Kolex Luna Akıllı Orta Sehpa, çok fonksiyonlu yapısıyla dar salonlu evler için hayat kurtaran mobilyalar arasında yer alır. Yemek ve çalışma masası, yer sofrası olabilen orta sehpa, farklı tasarımıyla dikkat çeker. Yuvarlak tekerli ayakları ile fark yaratan model açıldığında tam 6 kişilik bir yemek masası hâline gelebilir. Açılmadığı zamanlarda ise orta sehpa olarak kullanılabilen ürün, ovalleştirilmiş köşeleri sayesinde çocuklarınızın can güvenliğini sağlar. Tıpkı görselde görüldüğü gibi kurulu olarak gönderilen ürünü sadece metal ayaklarını vidalayarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

8. Üç kademeli olarak kullanılabilen ZEREN411 Akıllı Orta Sehpa

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Klasik mobilyaları sevenler, buraya! Zamansız tasarımı ve çok fonksiyonlu yapısıyla vazgeçilmezler arasına girecek ZEREN411 Akıllı Orta Sehpa, küçük salonlar için hayat kurtarıcı bir tercih. Lazer kesimli kabartmalı işlemeleri sayesinde avangart görünüme kavuşan orta sehpa, yüksek ayaklı tasarımıyla robot süpürge bulunan evlerin tercih edebileceği modeller arasında bulunur. Yer sofrası, yemek masası ve orta sehpa olarak kullanılabilen ürün, klasik mobilyalarla kombin yapıldığında harika bir görünüme kavuşur. ''Tercih edeceğim mobilya hem şık hem kullanışlı olsun.'' diyorsanız ürüne mutlaka şans vermelisiniz!

9. Fresh görünüm sevenlere B3 Concept Nort Serisi Orta Sehpa

Büyük ve geniş salonlar için doğru tercihler arasında yer alan B3 Concept Nort Serisi Orta Sehpa, kaliteli meşeyle üretilir. Çevre ve çocuk sağlığına uygun malzemelerin kullanıldığı kare orta sehpa, salonunda sadelikten yana olan, fresh görünümü sevenler için en doğru tercihlerden biri. Hasır objeler ve açık renkli mobilyalarla birlikte kullanıldığında harika görünüm sergileyen model, geniş muhafaza alanı ile kullanışlı seçenekler arasında yer alır. Demonte olarak gönderilen ahşap orta sehpa, kutu içerisinde bulunan kurulum kılavuzu ile kolayca kurulur.

10. Hafif yapısıyla kolayca taşınabilen Remaks Londra Orta Sehpa

Çevreye ve insan sağlığına uygun malzemelerden üretilen Remaks Londra Orta Sehpa, ergonomik tasarımıyla kolayca taşınır. Her ortama ve mobilyaya uyum sağlayan sade tasarımlı sehpa, farklı kesim tarzıyla dikkat çeker. Beyaz ve ahşap renklerin bir arada kullanıldığı model, yüksek ayak tasarımı sayesinde rahat kullanılır. Kolayca temizlenen ürün, kaliteli malzeme yapısıyla uzun seneler boyunca size eşlik eder. Spor mobilyalarla kullanıldığında sade ama şık bir görünüme kavuşan sehpa, küçük salonlar için tercih edebilecek modellerden biri. Zarif tasarımıyla evinizin atmosferini değiştirecek bir sehpa arıyorsanız ürünü incelemeden geçmeyin!