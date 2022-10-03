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Salonunuzun havasını değiştirecek farklı ve kullanışlı zigon sehpa modelleri

30.09.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kompakt tasarımıyla zigon sehpa modelleri, az yer kaplayan dekoratif ürünlerden biri. Farklı ebatlarda ikili, üçlü, dörtlü veya beşli olarak takım hâlinde tasarlanır. Birbirinin içine girecek şekilde üretilmiş bu sehpalar, seyyar olduğu için alandan tasarruf sağlar. Misafirleriniz geldiğinde üzerine ikramlık koyabileceğiniz birbirinden güzel zigon sehpa modellerini derledik. Gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

Salonunuzun havasını değiştirecek farklı ve kullanışlı zigon sehpa modelleri

İşlevsel olduğu kadar salonu dekore etmek için kullanılan zigon sehpaların her dekorasyona uyacak şekilde geniş materyal yelpazesi bulunur. Aynalı modellerden ahşaba, mermer modellerden metal olanlara kadar pek çok seçeneği piyasada bulmak mümkün. Estetik görünümü ve fonksiyonel özellikleri ile salonunuzda kullanabileceğiniz zigon sehpa modellerini sizin için seçtik. İşte detaylar!

1. Objelerinize derinlik katan: Venedik Siyah Metal Ayaklı,Füme Aynalı Zigon Sehpa

Salonunuzun havasını değiştirecek farklı ve kullanışlı zigon sehpa modelleri

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Büyük, orta ve küçük boyutlarda üçlü setten oluşan Venedik Siyah Metal Ayaklı, Füme Aynalı Zigon Sehpa; salonunda şık detayları sevenlere özel bir seçenek. Aydınlık ve modern tasarımıyla ürün kullanılmadığında üzerine konulan dekoratif obje veya çiçek gibi eşyalara derinlik katar. Aynı zamanda çevresindeki koltuk, perde veya halının ışığını yansıtarak farklı renk eşyalarla rahatlıkla kullanılabilir. Modelin metal ayaklarının ön kısmının açık olması sunum esnasında rahat bir oturma pozisyonu alınmasını sağlar. İç içe girebilen zigon sehpalar dar odalarda çözüm olabileceği gibi tekli olarak farklı alanlarda da kullanılabilir.

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2. Tekerlekli sehpa arayanlar için: Zarif Ahşap Sehpa Takımı

Salonunuzun havasını değiştirecek farklı ve kullanışlı zigon sehpa modelleri

Zarif Ahşap Sehpa Takımı, tekerlekli olduğu için istenilen her yere kolayca itilerek kullanılır. Bu sayede parke ve hassas zeminlerdeki çizilmelerin önüne geçilir. Yan yana üçlü şekilde birbirine giren sehpalar, sade tasarımı ve ahşabın sıcaklığıyla dekorasyonunuzu tamamlar. Çevreye ve sağlığa zararsız materyalden üretilen takıma yiyeceklerinizi ve içeceklerinizi gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Ayrıca bilgisayar, tablet ve laptop gibi eşyalarınızın sığabileceği boyuttaki zigon sehpaları istediğiniz yere iterek çalışabilirsiniz. Ürünü detaylı bir şekilde inceleyip salonunuzda bu takıma yer açmaya ne dersiniz?

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3. Evinize farklı bir hava katın: Variant Roma Zigon Sehpa

Salonunuzun havasını değiştirecek farklı ve kullanışlı zigon sehpa modelleri

Farklı boyutlardaki çoklu zigon sehpa modellerinden sıkıldıysanız sıradaki önerimiz tam size göre! Üst üste geçen yapısıyla öne çıkan Variant Roma Zigon Sehpa, aynı boyuttaki üç sehpadan oluşur. Modelin üst kısmının tepsi gibi derinlikli olması sayesinde üzerine koyacağınız eşyalar kaymaz. Ürünün ayaklarının da ahşap malzemeden üretilmesi, zemindeki deformasyonu en aza indirerek kolay bir kullanım sağlar. Ayrıca ahşabın sıcaklığı salonunuzun dekorasyonuna farklı bir hava katabilir. Az yer kaplayan ve kaliteli bir sehpa takımı arıyorsanız bu ürünü inceleyebilirsiniz.

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4. Rustik tarzı sevenlere: Bluecape Esperanza Ceviz Üçlü Zigon Sehpa Doğal Masif Seramik Zigon Yan Sehpa

Salonunuzun havasını değiştirecek farklı ve kullanışlı zigon sehpa modelleri

Bluecape Esperanza Ceviz 3lü Zigon Sehpa Doğal Masif Seramik Zigon Yan Sehpa, en kaliteli dikdörtgen sehpa takımlarından biri. %100 doğal çam ağacından üretilen zigon sehpa, etnik görünümüyle sayesinde salonunda farklı detaylara yer verenler tarafından tercih edilebilir. Seramikle kaplı üst tablanın; su geçirmezlik, aşınmazlık ve diğer materyallere göre daha fazla dayanıklılık özellikleri bulunur. Böylece sıcak bardağınızı bardak altlığı olmadan zigon sehpaya koyabilirsiniz. Ayrıca ürüne sıvı döküldüğünde sehpada kabarmalar oluşmaz. Dayanıklı yapısıyla ilgi gören bu takımı çok beğeneceğinizi düşünüyoruz.

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5. Koltuğun altına girebilen: Mermer Desen C Zigon Sehpa Üçlü

Salonunuzun havasını değiştirecek farklı ve kullanışlı zigon sehpa modelleri

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Mermer Desen C Zigon Sehpa Üçlü, koltuğun ya da berjerlerin altına girerek pratiklik sağlar. Hem yemek yerken hem bilgisayarınızda çalışırken C yapısı sayesinde istediğiniz gibi sehpayı kendinize doğru çekebilirsiniz. Mermer deseni ve metal ayakları ile ürün, salonunuzun dekorasyonuna şık bir görüntü katar. Zemine zarar vermeyen tekerlekli tasarımı sayesinde kolayca hareket eder. Kare boyutlara sahip üçlü zigon sehpa takımı, birbirinin içine geçerek fazla yer kaplamaz. Dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanılan ürünün, MDF malzemeden üretildiğini söylemeden geçmeyelim.

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6. Uyumlu tonları bir arada kullanmayı sevenler için: Vivense Minar Lenny Üçlü Metal Ayaklı Zigon Sehpa

Salonunuzun havasını değiştirecek farklı ve kullanışlı zigon sehpa modelleri

Vivense Minar Lenny Üçlü Metal Ayaklı Zigon Sehpa, üç farklı renge sahip aynı boyutlu sehpaları ile iç içe geçecek şekilde konumlanır. Dikdörtgen, kare ya da yuvarlak formlu zigon sehpalara karşın oval formu ile salonun dekorasyonuna farklı bir dokunuş yapar. Sivri bir kenarının olmaması sayesinde özellikle bebekler için daha güvenli bir alan oluşturmanıza yardımcı olur. İnce metal ayakları zarifliği ile üst üste geldiğinde kalabalık bir görüntü oluşturmaz. Yaşam alanınıza modern bir dokunuş katmak istiyorsanız ürün, alabileceğiniz en güzel modellerden biri.

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7. Salonunda yepyeni bir tarz oluşturmak isteyenlere: Evka Tasarım Şeffaf Akrilik Zigon Sehpa

Salonunuzun havasını değiştirecek farklı ve kullanışlı zigon sehpa modelleri

Evka Tasarım Şeffaf Akrilik Zigon Sehpa, salonunuzda daha aydınlık bir görünüm olmasını sağlar. Işık geçirgenliği sağlayan malzemesi sayesinde ortamda ferah bir görünüm yaratılmasına yardımcı olur. Üçlü şekilde iç içe geçen zigon sehpalar, sıcağa ve soğuğa karşı dayanıklı şekilde üretilir. Ürünün farklı boyutları olması, en çok sevilen özelliklerinden biri. Geniş yüzeyi ile kullanım kolaylığı sağlayan takım, demonte olarak gönderilmez. Islak bir bezle kolayca temizlenen bu sehpaları modern görünümü için tercih edebilirsiniz. Ofis gibi alanlarda ürüne sıkça yer verildiğini söylememizde fayda var.

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