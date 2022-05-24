Salonunuzun sadeliğini ya da ihtişamını yansıtacak en iyi kanepe markaları

Salon, evde hem kendi başınıza hem misafirleriniz, aileniz ya da dostlarınız ile en çok vakit geçirdiğiniz yerlerin başında geliyor. Evin en önemli yaşam alanlarından biri olan salonu dekore ederken birçok farklı stilden ilham alabilirsiniz. Salonunuza ihtişam ya da sadelik getirecek en iyi kanepe markalarını sizin için derledik. Dilerseniz gelin, birlikte inceleyelim.

1. İhtişam sevenlere: Inmobiland Deri Üçlü Kanepe

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Klasik fakat gösterişli mobilyalar sevenler için deri mobilyalara yönelmek harika bir seçim olabilir. Inmobiland Deri Üçlü Kanepe'nin siyah renkli ve İtalyan chester modeli zarif, sade fakat gösterişli tasarımıyla göz alıyor. 3 kişilik olarak tasarlanmış kanepe; suni deri yüzeyi, fırınlanmış gürgen ağacından yapılan iskeleti ve ahşap ayaklarıyla son derece şık ve kaliteli görünüme sahip. Diğer birçok mobilyanızla rahatlıkla uyum sağlayabilen kanepe modelini dilerseniz şık kırlent ve koltuk şallarıyla süsleyerek daha sıcak ambiyans oluşturabilirsiniz. Ev dekorasyonunda ihtişamı seviyorsanız suni deri kanepeye mutlaka göz atmanızı öneririz.

2. Derinin şıklığından vazgeçemeyenlere: Vivense Madrid Üçlü Koltuk

Salonunuzda deri görünümlü mobilyalar kullanmayı seviyor ve "En iyi kanepe markası hangisi?" diye soruyorsanız Vivense Madrid Üçlü Koltuk sizin için harika bir seçim olabilir. Markanın poliüretan ve akrilik türevlerinden oluşan polyester içerikli kumaş kullanarak ürettiği koltuk, yumuşak dokusu ve şık görünümüyle göz alıcı tasarıma sahip. Ayrıca yatak fonksiyonuna da sahip olan üçlü koltuk modeli, dilediğinizde misafirlerinizi konforlu şekilde ağırlamanıza olanak tanıyor. Kayın ve köknar ağacından üretilen iskeletiyle uzun ömürlü kullanım imkânı sunan koltuk, hem fonksiyonelliği hem şıklığıyla dikkat çekiyor.

3. Soğuk tonlar sevenler için: İpek Mobilya 3'lü Majör Kanepe

Sadelikten hoşlanıyor ve ev dekorasyonunda soğuk tonları tercih ediyorsanız salonunuzda İpek Mobilya 3'lü Majör Kanepe modelini tercih edebilirsiniz. Markanın, döşemesinde 1. sınıf silinebilir üst kalite döşemelik kumaş kullandığı koltuk modeli, koyu gri rengiyle son derece sade fakat şık görünüme sahip. 3 kişilik oturma kapasitesine sahip koltuğun alt kısmında bulunan sandık bölümü, depolama açısından büyük konfor sağlıyor. Kanepe, açıldığında yatak olma özelliği ile yatıya gelen misafirlerinizi ağırlamanıza da olanak tanıyor. Koltuk modelinin 2 adet aynı döşeme kumaştan üretilmiş kırlentleri ile birlikte geldiğini de ayrıca belirtelim.

4. Kalabalık aileler için harika bir takım: Venedik Koltuk Takımı

Kalabalık bir aileniz varsa veya kalabalık grupları evinizde ağırlamayı seviyorsanız tek koltuk yerine kanepe takımı almak sizin için daha pratik bir çözüm olabilir. 2 adet 3'lü kanepe ve 1 adet berjerden oluşan Venedik Koltuk Takımı, kapitone detaylı döşemesi ve metal ayakları ile hem modern hem şık tasarıma sahip. İskeletinde 1. sınıf gürgen ağacı kullanılan koltuk takımı, yaysız yapısı ile çökme yapmıyor ve uzun ömürlü kullanım imkânı sunuyor. Sevdiğiniz tarzda kırlentlerle dekore ederek dilediğiniz ambiyansı yaratabileceğiniz kanepe koltuk takımı, arkadaşlarınızı ve sevdiklerinizi ağırlamak için harika bir alternatif.

5. Woodesk 2'li Kanepe ile bohem stilini salonunuza yansıtın

Salonunuzda bohem stilini ve doğallığı yaşatmak istiyor ve iç açıcı renklerdeki mobilyaları tercih ediyorsanız ağaç iskeletli sade kanepe modellerine göz atabilirsiniz. Masif çam ağacından el işçiliğiyle üretilen Woodesk 2'li Kanepe modeli kırık beyaz renkli oturma minderiyle son derece doğal ve şık bir görünüme sahip. Duck keten kumaştan üretilen oturma minderleri su itici ve leke önleyici özellikleriyle son derece konforlu kullanım imkânı sunuyor. Ayrıca kolları açıldığında tek kişilik yatak olma özelliğine de sahip koltuk modelini dilediğinizde misafir yatağı olarak da tercih edebilirsiniz.

6. Küçük ama fonksiyonel bir kanepe: Pafu Nitta İkili Yataklı Koltuk

Küçük salonlarda kompakt fakat işlevsel bir yaşam alanı oluşturmak istiyorsanız Pafu Nitta İkili Yataklı Koltuk, tercih edebileceğiniz en ucuz kanepe modellerinden biri olabilir. Mekanizmalı kolları sayesinde tek kişilik yatak olabilen açılır kanepe, 5 kademeli kol yapısıyla son derece pratik kullanım imkânı sunuyor. 30.000 kere açma kapama garantisi bulunan koltuk, soft kumaştan üretilen oturma yastığı ile konforlu tasarıma sahip. Kir göstermeyen gri renkli kumaşı silinebilir olduğu için koltuk temizliğinin bir sorun olmayacağını söyleyebiliriz.

7. Hem oturma odası hem salonda tercih edebileceğiniz bir model: Armis Kuasar Kanepe

Evinizde rahat bir oturma alanı oluşturmak, sade bir görünüm elde etmek istiyorsanız zarif ve şık tasarıma sahip Armis Kuasar Kanepe'ye göz atmanızı öneririz. Markanın dar mekânlarda yüksek konfor için tasarladığı çift kişilik koltuk modeli, pratik açılabilir mekanizmasıyla çok kısa sürede yatak hâline gelebiliyor. Fonksiyonel yapısı ve kompakt tasarımı ile son derece rahat kullanım imkânı sunan koltuk modelini ister salonda ister oturma odasında konumlandırabilirsiniz. Kaliteli malzemeden üretilen koltuk, uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor.

8. Toprak tonları ile sadeliğinizi yansıtın: Doğtaş Larina Üçlü Yataklı Koltuk

Salonunuzda sadeliği tercih ediyorsanız kanepe yapımında kaliteli ürünleriyle adından söz ettiren Doğtaş markasını tercih edebilirsiniz. Modern tasarımıyla son derece sade fakat şık görünüme sahip Doğtaş Larina Üçlü Yataklı Koltuk modeli, açık kahverengi kumaşıyla salonunuzdaki her parçayla rahatlıkla uyum sağlayabilir. Tarzınıza uygun kırlentler ve koltuk şalları ile dekore ederek dilediğiniz ambiyansı yakalayabileceğiniz koltuk modelini evinizin oturma odasında kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Kaliteli iskeleti ve metal ayakları ile uzun ömürlü kullanım olanağı sunan koltuk modeli, pratik şekilde açılarak yatak hâline geliyor ve yatıya gelen misafirlerinizi rahatlıkla ağırlamanıza olanak tanıyor.

9. MD Süryat İkili Kanepe ile hem yaşam hem depolama alanı elde edin

Dekorasyonda sade ve fonksiyonel mobilyaları tercih ediyorsanız açıldığında çift kişilik yatak olarak kullanılabilen MD Süryat İkili Kanepe modeli sizin için ideal bir seçim olabilir. Kanepenin altında bulunan sandık bölümünde misafir yorgan ve yastıklarını depolayabilirsiniz. Koltuğu pratik şekilde açarak çok kısa sürede çift kişilik yatak hâline getirebilirsiniz. Kanepenin renk atmaya ve yıpranmaya karşı dayanıklı kumaşı, aynı zamanda silinebilir yapısıyla temizlik sırasında da büyük kolaylık sağlıyor. Hem rahat hem fonksiyonel olmasıyla âdeta "Kanepe nedir?" ve "Kanepe ne demek?" sorularına cevap niteliğindeki koltuk modeli ile konforlu bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz.

10. Sadelik ve fonksiyonellik bir arada: Homedius Magic Katlanır Yataklı Koltuk

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Mobilyada sadelik ve fonksiyonellikten hoşlanıyorsanız Homedius Magic Katlanır Yataklı Koltuk modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Sıklıkla yatılı misafir ağırlıyor fakat küçük bir evde mi yaşıyorsunuz? İstenildiğinde oturma ve uzanma koltuğu istenildiğinde yatak olabilen ürün, çok amaçlı kullanım şekli sayesinde evinizde pratik çözümler sunuyor. Koltuk, yumuşak dokulu kadife kumaşı ve kaliteli iç süngeri ile hem siz hem misafirleriniz için son derece konforlu kullanım imkânı sunuyor. Fermuarı sayesinde kolaylıkla çıkarıp takabileceğiniz kılıfını dilediğiniz zaman yıkayabileceğinizi de özellikle belirtelim.