HABER

Şalpazarı Birlik Günü'nde 'Ağasar' modası rüzgarı esti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 16:10 | Son Güncelleme

TRABZON’un Şalpazarı ilçesinde 'Birlik ve Beraberlik Günü' etkinliği düzenlendi.

Emre KOLTUK/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Şalpazarı ilçesinde 'Birlik ve Beraberlik Günü' etkinliği düzenlendi. İlçede yaşayan kadınların günlük hayatta giydikleri, 'Ağasar' adı verilen 500 yıllık kıyafetleriyle katıldığı etkinlikte doyasıya horon oynandı.

Şalpazarlılar Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen 'Birlik ve Beraberlik Günü' etkinlikleri, Atatürk İlköğretim Okulu'nun bahçesinde gerçekleştirildi. İlçede 10 ve 11'inci yüzyıllarda Oğuz Türkleri'nin 24 kolundan biri olarak Anadolu'ya gelip yerleşen Çepniler'de kadınlar, o günden bugüne kendilerine özgü yöresel kıyafetlerini giymeye devam ediyor. Çepni kadınları ve kız çocukları, gerek günlük yaşantılarında, gerekse yayla şenlikleri başta olmak üzere, 'Ağasar' olarak da bilinen, düğün ve bayramlarda giydiği yöresel motif işlemeli rengârenk giysilerle kültürlerini yüzyıllardır yaşatıyor. Rengarenk kıyafetleri ile etkinliğe katılan yöre kadınları, Karadenizli sanatçıların türküleri eşliğinde el ele horonlar oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, vatandaşlar bir arada eğlenceli saatler geçirdi.

‘AMACIMIZ DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEK’

Şalpazarlılar Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği Turgut Kahraman, etkinlikte dayanışmanın arttırılmasını hedeflediklerini belirterek, "Her yıl geleneksel olarak yaptığımız etkinlikle vatandaşlarımız arasında yardım ve dayanışma ortamını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Halkımız burada birbiriyle kaynaşarak horunun, eğlencenin tadını çıkarıyorlar” dedi.

Dernek Başkan Yardımcısı Murat Topkara da Şalpazarı'nın tarihi bir gün yaşadığını ifade ederek, "Bizim birliğimizi, dayanışmamızı arttıran bu tür etkinliklerin arttırılarak devam etmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

‘ŞALPAZARI HORONUN ANAVATANI’

Organizatör ve Sunucu Necati Selvitop ise, "Yöresel kıyafetlerle Türk folkloruna renklerini veren, yöresel kıyafetlerin anavatanı Şalpazarı, horonun da anavatanıdır. Horon, kemençe dünyanın her tarafına, hatta Yunanistan’a buradan gitmiştir. Kızlarımızı görüyorsunuz. Coşku dorukta" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Karadenizli sanatçıların konserleri ve oynanan horonlarla sona erdi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybettiSamsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti
Bıçaklı kavgada yaralanan Mahmut, kurtarılamadıBıçaklı kavgada yaralanan Mahmut, kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

İlginizi Çekebilir

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.