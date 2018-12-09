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Salsa şampiyonu dansçı, balkondan düşerek öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 13:08 | Son Güncelleme

'İNTİHAR' İDDİASI Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan ve ABD'de düzenlenen 'Dünya Latin Dansları Şampiyonası'ndaki salsa kategorisinde 3'üncü olan Cem Demir'in (25), dans okulunun kuruluş yıl dönümü için İstanbul'dan Adana'ya geldiği, dans gecesi sonrası arkadaşlarının evine geçip, içki içerek, dertleştiği öğrenildi.

Salsa şampiyonu dansçı, balkondan düşerek öldü (2)

'İNTİHAR' İDDİASI
Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan ve ABD'de düzenlenen 'Dünya Latin Dansları Şampiyonası'ndaki salsa kategorisinde 3'üncü olan Cem Demir'in (25), dans okulunun kuruluş yıl dönümü için İstanbul'dan Adana'ya geldiği, dans gecesi sonrası arkadaşlarının evine geçip, içki içerek, dertleştiği öğrenildi. Yapılan otopsinin ardından arkadaşları, dansçı Cem Demir'in cenazesini almak için morga geldi. Arkadaşları, Demir'in 2 yıl önce annesini kanserden kaybettiğini, bu nedenle bunalımda olduğunu ve ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi. Cem Demir'in, olay öncesi kendilerine "Baba parasıyla geçinmek gururuma dokunuyor. Babama iyi bakın" dedikten sonra "Hava alacağım" diyerek balkona çıktığını, buradan da atladığını dile getiren arkadaşları, morg önünde gözyaşı döktü. Cem Demir'in cenazesinin, Bodrum'dan gelecek babasına teslim edileceği belirtildi.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)

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Salsa şampiyonu dansçı, balkondan düşerek öldü (2)Salsa şampiyonu dansçı, balkondan düşerek öldü (2)Salsa şampiyonu dansçı, balkondan düşerek öldü (2)Salsa şampiyonu dansçı, balkondan düşerek öldü (2)

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