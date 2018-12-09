HABER

Salsa şampiyonu dansçı, balkondan düşerek öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 14:28 | Son Güncelleme

'İNTİHAR' İDDİASI Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan ve ABD'de düzenlenen 'Dünya Latin Dansları Şampiyonası'ndaki salsa kategorisinde 3'üncü olan Cem Demir'in (25), dans okulunun kuruluş yıl dönümü için İstanbul'dan Adana'ya geldiği, dans gecesi sonrası arkadaşlarının evine geçip, içki içerek, dertleştiği öğrenildi.

'İNTİHAR' İDDİASI Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan ve ABD'de düzenlenen 'Dünya Latin Dansları Şampiyonası'ndaki salsa kategorisinde 3'üncü olan Cem Demir'in (25), dans okulunun kuruluş yıl dönümü için İstanbul'dan Adana'ya geldiği, dans gecesi sonrası arkadaşlarının evine geçip, içki içerek, dertleştiği öğrenildi. Yapılan otopsinin ardından arkadaşları, dansçı Cem Demir'in cenazesini almak için morga geldi. Arkadaşları, Demir'in 2 yıl önce annesini kanserden kaybettiğini, bu nedenle bunalımda olduğunu ve ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi. Cem Demir'in, olay öncesi kendilerine "Baba parasıyla geçinmek gururuma dokunuyor. Babama iyi bakın" dedikten sonra "Hava alacağım" diyerek balkona çıktığını, buradan da atladığını dile getiren arkadaşları, morg önünde gözyaşı döktü. Cem Demir'in cenazesinin, Bodrum'dan gelecek babasına teslim edileceği belirtildi. Nuri PİR/ADANA, (DHA)

PARTNERModern zaman prensesi: Elsa HoskModern zaman prensesi: Elsa Hosk
Yaşlı adam, odada çıkan yangında yaşamını yitirdiYaşlı adam, odada çıkan yangında yaşamını yitirdi
Elektrik akımına kapılan genç öldüElektrik akımına kapılan genç öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı Cengiz Topel Yıldırım mı?

CHP Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı Cengiz Topel Yıldırım mı?

Donald Trump'ın damadından Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Veliaht Prens'e dikkat çeken tavsiye

Donald Trump'ın damadından Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Veliaht Prens'e dikkat çeken tavsiye

TBMM'de kabul edildi: Sırbistan'dan 5 bin ton büyükbaş hayvan eti ithal edilecek!

TBMM'de kabul edildi: Sırbistan'dan 5 bin ton büyükbaş hayvan eti ithal edilecek!

Barcelona’dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

Barcelona’dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

İlginizi Çekebilir

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Tüm evleri bastı ama ne olduğunu bilen yok! Halk tedirgin...

Zazadin Hanı ihtişamıyla konuklarını bekliyor

Zazadin Hanı ihtişamıyla konuklarını bekliyor

Silivri'de şaşırtan görüntü! Deniz suyu 25 metre çekildi

İstanbul'da çok konuşulacak fotoğraf! Görgü tanığı: Deprem...

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay! Birlikte olduğu erkekleri birbirleriyle cinsel ilişkiye zorlayıp...

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay!

İstanbul'da bir mahalle! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

Yer: İstanbul! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.